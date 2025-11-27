台積電提告羅唯仁涉洩密 英特爾發聲明：指控毫無根據

美國 / 武廷融 綜合報導

台積電25日正式提告前資深副總羅唯仁，質疑他可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積電營業秘密及機密資訊給英特爾（Intel）。對此，英特爾首度發聲回應，否認針對羅唯仁的指控，並歡迎羅唯仁重返英特爾。

台積電25日發出聲明表示，羅唯仁今年7月自台積電退休，旋即前往英特爾擔任執行副總裁，而羅唯仁高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積電營業秘密及機密資訊給英特爾，因此向智慧財產及商業法院提出對羅唯仁訴訟。

對此，英特爾26日發布英文聲明表示，羅唯仁在加入台積電之前，羅唯仁曾在英特爾服務18年，致力於晶圓製程技術開發，「英特爾歡迎羅唯仁重返公司」。英特爾也強調，公司實施嚴格的政策與控管機制，嚴格禁止使用或轉移任何第三方的機密資訊或智慧財產權，並高度重視這些承諾。「根據目前掌握的資訊，我們沒理由相信針對羅唯仁的指控有任何根據。」

