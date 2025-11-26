台積電提告羅唯仁涉洩漏機密！經濟部：請工研院研議撤回院士榮譽

涉嫌竊密的前資深副總經理羅唯仁9月中旬獲頒工研院院士。 圖：工研院提供

[Newtalk新聞] 台積電25日傍晚宣布對涉嫌竊密的前資深副總經理羅唯仁提告，指控羅唯仁涉嫌洩漏營業秘密給美國晶片大廠英特爾（Intel），引起輿論譁然。由於羅唯仁於9月中旬獲頒工研院院士，經濟部隨後也發布聲明表示，目前沒有針對工研院院士撤回資格的機制，經濟部已經請工研院進行研議，目前尚在討論中。

台積電說明，羅唯仁任職期間即簽有保密條款及離職後的競業禁止條款承諾離職後不為競爭的同意書。台積電法務長方淑華在今年7月22日進行離職面談時，特地提供提醒信函供其詳細閱讀，並在法務長說明離職後的競業禁止義務及詢問其離職後去向時，羅唯仁回應「將至學術機構任職」。

廣告 廣告

台積電指出，羅唯仁並未說明將前往英特爾任職，離職後旋即前往英特爾擔任執行副總裁 （Executive Vice President, EVP），「羅唯仁高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積電營業秘密及機密資訊予英特爾公司」，因此公司有採取法律行動包含違約賠償的必要。

經濟部回應，尊重台積電保障自身權益所提出的法律行動，經濟部也會密切掌握對產業的影響。檢調也已經針對此案啟動調查，經濟部會配合檢調，確認是否該案有侵害國家核心關鍵技術、是否涉及侵害國安法。至於是否撤銷羅唯仁的工研院院士榮譽，經濟部表示，工研院目前沒有針對院士資格撤回的機制，經濟部已經請工研院進行研議，目前尚在討論中。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台積電亞利桑那州「Fab 21」廠傳電力故障 數千片晶圓「秒」報廢

「小台積」ETF 明日將恢復交易 入手價不用4萬元