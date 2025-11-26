台積電提告羅唯仁 國發會主委葉俊顯舉鼎泰豐案例 相信企業內控機制！分析台積電成功有五大要素！公開「TSMC+1」｜Yahoo《齊有此理》
日前傳出台積電前副總羅唯仁帶著機密投靠英特爾，葉俊顯透露自己也有朋友在台積電工作，據了解台積電高階管理人員在退休前不會接觸到核心技術部門，企業本身也有內機內控的方式，不擔心機密被偷。
台灣GDP表現強勁，出口屢創新高。國發會主委葉俊顯到Yahoo《齊有此理》，接受主持人王時齊訪問，坦言今年的景氣確實跟以往比較不一樣。葉俊顯直言，今年台灣的經濟成長，是由出口帶動整個民間投資，他也分析了台積電成功的五大要素，
從台積電法說會到黃仁勳來台時都有提到「AI是剛性需求」，因此大家把錢花在台灣身上，本來以為美國隊等關稅宣布後，全球市場都會哀鴻遍野，但偏偏台灣沒有，反而出口越來越好，讓所有機構預測全部失準。
葉俊顯提到，現在台灣出口市場結構已經慢慢轉變，只要產品有獨特性，匯率升貶影響就不會太大。像台積電至今供不應求，訂單已經滿到明年底，後年同樣看好。因此葉俊顯大膽預測，今年GDP不只接近5%，應該有機會過6%，比起年初的3%直接翻倍。
在野黨批評產業發展兩極化 台積電獨好？葉俊顯回應
面對在野黨批評產業發展兩極化，只有台積電獨好，葉俊顯說這正是政府要大力推廣五大信賴產業以及AI新十大建設的原因。從培養人才到AI應用到百工百業，葉俊顯認為，與其擔心被AI取代，不如思考如何轉型，畢竟AI終究不是人，只要具備足夠專業，懂得給AI正確的指令，人類還是穩居領導地位。
如今台灣已經走過「一顆蘋果救台灣」的代工時代，葉俊顯期待等《企併法》三讀通過後，中小企業可以資源整合，一起提高利潤，甚至「去打國際盃」。至於有人質疑台積電是不是會變成「美積電」，葉俊顯更不擔心，因為台積電是擴大產線，研發技術仍留在台灣，所以美國設廠只是企業佈局的一部分。
葉俊顯分析台積電成功有五個要素，他認為就像是台積電的英文縮寫一樣，可以歸結出「TSMC+1」。「T」代表台積電獲得客戶的信任(Trust)， 能夠符合客戶要求精準製造、精準行銷；「S」象徵台灣的教育系統跟半導體的生態系，從教育培養人才，打造出完整的產業鏈生ㄒ態；「M」則是創辦人張忠謀Morris，具有日本職人精神，帶領企業專攻製程；「C」等於文化(Culture)，包括企業文化跟員工文化；最後「+1」，就是政府的政策，把核心技術留在台灣。
羅唯仁疑帶機密投靠英特爾 葉俊顯相信台積電內控機制
只是日前傳出台積電前副總羅唯仁帶著機密投靠英特爾，葉俊顯透露自己也有朋友在台積電工作，據了解台積電高階管理人員在退休前不會接觸到核心技術部門，企業本身也有內機內控的方式，不擔心機密被偷。加上台積電產線上的重要關鍵步驟都牽涉到上萬步，就如同鼎泰豐師傅出去另起爐灶，口味和鼎泰豐就是有差。所以台積電不會因為一、兩個叛徒就受影響，公司早就有所準備。
林佳龍駁與吳釗燮有「龍燮心結」：外界挑撥離間 外交國安是一條線
《齊有此理》是YahooTV自製的政治評論談話性節目，透過主持人王時齊多年的新聞媒體經驗，邀請每集不同的來賓、政府官員，共同針對每週的重磅時事議題及國家級政策，和觀眾好好說道理！
