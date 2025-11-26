論壇中心/綜合報導

台積電前資深副總羅唯仁，近日爆出涉嫌竊取2奈米以下最先進製程技術相關機密資料，投靠對手英特爾，對此，台積電證實已向智慧財產及商業法院提告。執業律師陳又新指出，台積電提告不只是究責羅唯仁，更重要的是要確保英特爾不敢進一步使用相關機密，或是它一旦使用，就會被追究更多的責任。

陳又新在《台灣向前行》節目中表示，台積電這樣的高科技產業，一定會有競業禁止條款，因為員工可能在短時間之內，都會掌握公司的重要機密，這時候若跳槽到相同產業，恐對原本公司的技術造成衝擊跟影響。陳又新進一步指出，許多專精的特殊技術屬於國家保護的範疇，現在羅唯仁的問題，不僅涉及妨害秘密，更是會違反國安法，他恐將面臨更高的刑責。

陳又新強調，這件事對英特爾來講勢必要做切割，在台積電已經提告的情況下，英特爾一定要保證不會去使用違法的資料。陳又新進一步認為，這個提告，也許不是為了羅唯仁個人，而是一個公司之間的一個商業戰場。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：台積電提告羅唯仁！律師曝更重要目的：瞄準英特爾這件事！

