台積電提告羅唯仁 指羅曾簽署競業禁止同意書

台積電罕見打破沉默，25日發聲明表示，向智慧財產及商業法院對前資深副總經理羅唯仁提告。會提起訴訟主要是根據台積公司除了和羅唯仁有聘僱合約書，羅唯仁任職期間還有簽承諾競業禁止同意書和《營業秘密法》的規定。

國發會主委葉俊顯認為，「羅唯仁不是在一個核心的部門，在一個策略的部門，不會有任何的影響。」

台積電會大動作提告，主要是因為羅唯仁從2004年開始就到台積電任職副總，到了2014年2月又升遷資深副總，儘管職務不用管理研發部門，卻要他們開會還提供資料來了解研發中和未來規劃先進製程技術，到了今（2025）年7月27日退休，先是聲稱要到學術機構任職，結果卻到英特爾擔任執行副總裁。

台積公司發聲明表示，羅唯仁高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積公司營業秘密和機密資訊給英特爾公司，台積公司才採取法律行動。

和碩董事長童子賢表示，「職業道德上我們要小心謹慎、不要跨越，但是在這一次的個案上面，就考驗看看台灣在智財權的跨國處理的司法實務上看看怎麼樣。」

過去台積電大將離職跳槽到競爭對手事件早已不是頭一遭，先是台積電前研發資深處長梁孟松退休後到清華大學任教，接著又轉任三星，遭台積提告違反競業條款和營業秘密，當時法院判決直到2015年底梁孟松不得為三星提供服務。而這次的羅唯仁事件也很類似，聲稱到學術機構任職，但卻直接轉往英特爾工作遭台積電提告。

雲報政經產業研究院副社長柴煥欣分析，「台積電目前在法律上面唯一可以控告羅唯仁的部分，也許也就只有在競業條款的部分，還有就是可能有洩密的可能。」

專家認為，即使台積電發現洩密，但得先證明英特爾有使用台積電技術，以商品技術在市面上流通，才能透過法律保全台積電權益。

