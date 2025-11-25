台積電提告羅唯仁 經濟部：請工研院研議取消院士資格

台積電退休資深副總經理羅唯仁疑似帶走先進製程的影印資料至競爭對手英特爾(Intel)任職，台積電今天(25日)宣布對羅唯仁提告。經濟部晚間指出，尊重台積電保障自身權益所提出的法律行動，經濟部也會密切掌握對產業的影響，目前已請工研院研議是否撤回羅唯仁的院士資格。

外傳台積電已退休的前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁退休前疑似利用職權帶走2奈米、A14、A16等先進製程影印資料，「帶槍投靠」老東家英特爾。

台積電表示，羅唯仁任職期間簽有保密條款以及競業禁止條款，並且承諾離職後不為競爭的同意書，而法務長方淑華於7月22日離職面談時，再次提醒其相關義務，並詢問離職後去向，羅唯仁當時稱將前往學術機構，並未透露將加入英特爾。

台積電指出，羅唯仁離職後隨即加入英特爾，擔任執行副總裁(EVP)，高度可能涉及使用、洩漏或交付台積電營業秘密與機密資訊，因此公司決定採取法律行動，包括求償違約金。

經濟部表示，檢調已經針對此案啟動調查，經濟部會配合檢調，確認是否該案有侵害國家核心關鍵技術、是否涉及侵害國安法。(編輯：楊翎)