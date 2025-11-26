台積電提告羅唯仁 英特爾恐切割？2／羅唯仁不是先例！ 疑不滿人事安排 喊要讓台積電付出代價

台積電老將羅唯仁投效敵營英特爾。(資料畫面)

台積電老將羅唯仁投效敵營英特爾，雖然台積電已經在昨天正式對羅唯仁提告，而根據《鏡週刊》報導 ，知情人士指出，羅唯仁原本想再爬更高的職位，無奈董事會沒有批准「延後退休申請」，讓羅唯仁心生不滿，轉頭就帶槍投靠英特爾，要讓台積電付出代價。不過羅唯仁並非先例，過去資深老將梁孟松、蔣尚義就曾因不滿人事安排，選擇效力敵方，加上近期台積電準備讓中生代接班，讓董事長魏哲家相當頭痛。

拿著溫體牛肉盤擺拍，輝達執行長黃仁勳上個月返鄉台南參訪台積電，董事長魏哲家在牛肉火鍋店設宴款待黃仁勳。飯局上除了董事長魏哲家就坐在黃仁勳的正對面，其他也全是台積電高層，卻唯獨不見資深副總羅唯仁，沒想到是已經離開台積電。財經專家黃世聰：「公司都會把即將要退休的人調離前線，然後把他調到非主管職，我覺得這滿合理的，那可能公司認為是厚待你，但是你可能認為說是公司冷凍我。」

原來去年3月羅唯仁調任於企業測略發展部資深副總，主要為提供董事長和總裁諮詢的單位，根據《鏡週刊》報導知情人士指出，魏哲家去年升任董事長後，羅唯仁原本想再爬更高，無奈董事會沒有批准「延後退休申請」，自認遭到虧待，跳槽英特爾，要讓台積電付出代價。

台積叛將不只一位，張忠謀還在任時，就曾發生梁孟松不滿人事安排，憤而跳槽三星，讓韓國從28奈米製程直攻14奈米，後續離開韓國再往中國中芯擔任執行長，也威脅到台灣半導體產業，有梁孟松的前例，共同營運長蔣尚義也轉戰中芯。

財經專家黃世聰：「蔣爸，蔣尚義跳槽到中芯去的時候，當然第一個是他在台積電已經不可能再往上升了，再來就是說他可能有自己的抱負，比如說想要成為類似像張忠謀這樣的人物，那現在羅唯仁會不會也是這樣，我覺得當然很有可能。」就怕重演梁孟松、蔣尚義事件，魏哲家頭痛的還有中生代接班，副總王英郎還有張宗生，一個今年赴美國亞利桑那廠解決量產進度延宕，一個熟悉先進製程，又爆出羅唯仁投效敵營，台積電接班問題更加雪上加霜。





