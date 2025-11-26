台積電提告羅唯仁 陸行之嘆：恐遭英特爾切割





台積電證實提告前資深副總羅唯仁，主張後者轉投英特爾可能涉及洩密並違反保密與競業禁止協議，已向台灣智慧財產及商業法院申請介入並制止可能不當行為，對此知名半導體分析師陸行之斷言，羅唯仁的最終下場可能遭到英特爾切割。

羅唯仁案爆發之後，陸行之曾在臉書粉專表示，看到有些在台積電貢獻數十年光榮退休（不是跳槽，也不是被開除）的重要老幹部，為何總是老來入花叢不甘寂寞，跑去加入競爭者跟老東家搶飯碗，不免好奇這類事情難道有貓膩，或者像是古裝劇情節派出探子，會不會是台積電為了減少壟斷風險及地緣政治投資英特爾之前，先派厲害的先遣部隊去探底一下？

不過隨著台積電提告羅唯仁，陸行之再度發文指出，原本以為會有貓膩，現在看來不是派去英特爾的先遣部隊，看起來證據一堆也躲不掉，對比梁孟松、蔣尚義過去離開時沒有複印幾箱資料帶走，羅唯仁現在變成偷機密資料的大叛徒，對台積電數十年的貢獻可謂全部歸零，但台積電提告是否真要爭取股東權益，或者只是裝裝樣子，後續仍待觀察。

有關羅唯仁的未來，陸行之坦言不曉得英特爾會不會大切割，還是出錢出力幫忙打官司，因為英特爾執行長陳立武曾誇口不會侵害台積電的智慧財產權，「所以我覺得羅先生會被切割無法就職。」他還提到，理論上在轉戰英特爾之前，羅唯仁應該會簽一份擔保合約，保證不會帶來前東家的知識財產權，「如果用了Intel就沾腥了，到時候被告的就不是羅先生了？你們覺得神山告哪個比較香呢？」

