台積電提告羅唯仁 龔明鑫支持台積電維護權益

經濟部長龔明鑫。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕台積電已正式提告台積電前研發資深副總經理羅唯仁，經濟部長龔明鑫今(26日)出席活動表示，台積電已針對羅唯仁提出「營業秘密法」告訴，經濟部會盡量協助，他表態，「我們也支持」，尊重並認同台積電以法律行動維護權益。

龔明鑫26日出席台灣精品獎頒獎典禮，會前受訪表示，羅唯仁已涉及「國安法」與「營業秘密法」，前者已由台灣高等檢察署啟動調查，經濟部也將會協助定義是否涉及違反「國安法」，但遺失哪些資料，仍要由台積電對外說明。

至於「營業秘密法」部分，龔明鑫說明，台積電已提告，若有需要政府協助，都會盡量協助，他說，「我們也支持」，表示尊重且認同台積以法律行動維護權益。

而羅唯仁今年獲頒工研院士資格，但捲入台積電洩密案，工研院是否撤銷其院士資格，對此，龔明鑫說，工研院已啟動撤銷流程。

