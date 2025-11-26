台積電提告羅唯仁 龔明鑫證實工研院啟動撤銷院士流程

台積電退休資深副總經理羅唯仁疑似帶走先進製程的影印資料至競爭對手英特爾(Intel)任職，遭台積電正式提告，經濟部也請工研院研議是否撤回羅唯仁的院士資格。經濟部長龔明鑫今天(26日)受訪時，證實工研院已經啟動撤銷流程。

龔明鑫指出，高檢署己經針對此案啟動調查是否違反國安法，經濟度會配合相關調查，而羅唯仁實際帶走哪些資料，則要由台積電說明。

龔明鑫表示，台積電已經對羅唯仁提告，如有需要，政府會盡量提供協助，也予以支持。媒體追問目前掌握哪些證據，他說這要問檢調。

工商協進會理事長吳東亮則指出，如有洩密情事，得要很小心，不過據他了解，台積電對於機密管控有一套規章制度、辦法，要洩密也不是那麼容易，目前就靜待檢調的調查結果。