台積電提告羅唯仁 龔明鑫：工研院已啟動撤銷院士流程

龔明鑫說，工研院已經啟動撤銷羅唯仁院士流程。（圖：行政院提供）

前台積電資深副總羅唯仁疑似在退休前帶走2奈米先進製程資料，轉投效英特爾任職，台積電昨天宣布提告羅唯仁涉嫌洩密。外界關心羅唯仁工研院院士身分是否被追回，經濟部長龔明鑫今天（26日）表示，工研院已經開始啟動撤銷院士身分流程。

羅唯仁從2004年加入台積電，2014年升任資深副總，一路待到今年7月才退休。他今年9月獲選為第14屆工研院院士，在台積電提告他涉嫌洩密後，外界關注他工研院院士資格是否被撤回。

龔明鑫今天出席「第34屆台灣精品獎頒獎典禮」受訪時坦言，工研院過去並沒有撤銷院士資格的機制，但經濟部已要求工研院研議相關程序，目前流程已正式啟動，意味本案可能成為首例。

廣告 廣告

外界也關注羅唯仁是否違反《國安法》，龔明鑫今天表示，整起事件目前分為兩個層次，一部分涉及國安與核心技術，已由高檢署主動介入調查；另一部分則屬於台積電有關營業秘密的部分，如果公司需要政府的相關協助，經濟部都會盡力配合。

台積電因為羅唯仁有高度洩露營業秘密及機密資訊可能，因此採取法律行動。智慧財產及商業法院今天回應，本院受理後隨即進行電腦分案作業，由王碧瑩法官審理，承審法官收案後將儘速閱卷並依相關規定審理。

提醒:中華民國刑事訴訟法第154條第1項：「被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。」