台積電提告羅唯仁 龔明鑫：經濟部也支持

▲龔明鑫今（26）日表示，台積電已針對羅唯仁提出《營業秘密法》告訴，經濟部也會盡量協助，「我們也支持」，尊重也認同台積以法律行動維護權益。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 台積電昨（25）日正式提告台積電前研發資深副總經理羅唯仁，但他具有美國籍且人已在美國，外界評估較難追緝。經濟部長龔明鑫今（26）日表示，台積電已針對羅唯仁提出《營業秘密法》告訴，經濟部也會盡量協助，「我們也支持」，尊重也認同台積以法律行動維護權益。



龔明鑫表示，羅唯仁涉及到《國安法》、《營業秘密法》兩個部分，前者已經由台灣高等檢察署啟動調查，經濟部也將會協助定義是否涉及違反《國安法》，至於遺失哪些資料，可能須由台積電說明。

至於《營業秘密法》方面，龔明鑫表示，台積電已經提告，如果有需要政府協助，都會盡量協助，「我們也支持」，尊重也認同台積以法律行動維護權益。



另外，羅唯仁今年9月才獲頒工研院士資格，如今捲入洩密爭端，也被立委質疑是否可以具有相關殊榮。倘若羅唯仁被撤銷院士資格，將是工研院有史以來第一個被撤銷院士資格的首例。



對此，龔明鑫說，工研院已經啟動撤銷流程。

