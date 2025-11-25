台積電提告！陸行之批羅唯仁「大叛徒」：不知英特爾是否大切割

台積電前資深副總羅唯仁在今年7月退休後，不到3個月時間就跳槽到英特爾（Intel）擔任執行副總裁，引發各界議論，台積電也在今（25）日正式對羅唯仁提告。對此，前半導體分析師陸行之直批「大叛徒」。

台積電前資深副總經理羅唯仁。 （圖／翻攝工業技術研究院官網）

台積電指出，羅唯仁任職期間即簽有保密條款及離職後的競業禁止條款承諾離職後不為競爭之同意書。台積電方淑華法務長在114年7月22日進行離職面談時，特地提供提醒信函供其詳細閱讀，並在法務長說明離職後之競業禁止義務及詢問其離職後去向時，羅唯仁回應將至學術機構任職，並未說明將前往英特爾公司任職。離職後羅唯仁旋即前往英特爾公司擔任執行副總裁（Executive Vice President，簡稱EVP），而羅唯仁高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積公司營業秘密及機密資訊予英特爾公司，因此台積公司有採取法律行動（包含違約賠償）之必要。

廣告 廣告

前半導體分析師陸行之。（圖／陸行之臉書）

對此，陸行之在臉書發文表達看法，神山終於不忍了，提告羅唯仁，本以為還有個什麼貓膩，也不是神山派去Intel的先遣部隊（還是要觀察這個提告是真的要爭取股東權益，還是裝裝樣子）。

陸行之指出，目前看起來證據一堆躲不掉，現在變成偷機密資料的大叛徒（至少梁孟松，蔣爸離開的時候也沒有複印幾箱資料帶走），羅先生對台積電數十年的貢獻全部歸零了，不曉得Intel 會不會來個大切割，還是出錢出力幫羅先生打官司？

英特爾。（圖／美聯社）

陸行之續指，Intel CEO 陳立武已經誇口不會侵害台積電的知識財產權，所以他覺得羅先生會被切割無法就職，你們覺得呢（理論上，就職前，羅先生也應該會簽一份擔保合約，保證不會帶來前東家的知識財產權，如果用了，Intel 就沾腥了，到時候被告的就不是羅先生了）？你們覺得神山告哪個比較香呢？是殺雞儆猴，還是直接就殺猴了。

延伸閱讀

熊本發生規模5.7地震 台積電：JASM廠區未達疏散標準

前資深副總羅唯仁疑「帶槍投靠」跳槽英特爾 台積電打破沉默今提告

台積電2奈米洩密案延押2月 3工程師將在獄中跨年