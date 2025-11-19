台積電揭示AI新紀元：以紀律擴張鞏固全球領導地位
劉佩真／台經院產經資料庫總監、APIAA院士。。本文經授權，轉載自《思想坦克》
台積電2025年全年營運績效不但亮眼，包括兩次上修合併營收年增率，最終來到34～36%，且調高資本支出至400～420億美元，近期公司更是對於全球半導體產業未來走向的深刻闡述與戰略揭示，其中魏哲家董事長釋疑AI泡沫與摩爾定律極限等關鍵議題，其背後隱含的意涵，可歸納為算力擴張的真實性與新典範、從Foundry到系統整合夥伴的角色轉變、以紀律與規模化深化全球領導地位等三大面向。
台積電對AI需求的能見度已直接觸及終端算力建置者
首先就算力擴張的真實性與新典範─告別摩爾定律，迎接「系統級創新」而論，魏董事長引用客戶對「每一GWAI資料中心約需投資500億美元」的估算，並指出生成式AI數量呈現爆炸性成長，幾乎每三個月倍增，此與Nvidia提及的「效能每三個月翻倍」不謀而合。顯示台積電不僅與傳統客戶合作，更深入到「客戶的客戶」（如OpenAI、CSP大廠）進行產能規劃，獲得最廣泛且深入的市場視野。此舉意謂台積電對AI需求的能見度已超越晶片設計商，直接觸及終端算力建置者，有效證實AI軍備競賽並非短期泡沫，而是驅動未來數年半導體業高成長的長期動力。
值得一提的是，未來AI的競爭賽局，將是製程微縮＋系統整合＋先進封裝＋演算架構共同發力的結果，揭示半導體產業已進入Foundry 2.0時代，其核心理念是系統效能導向。法人多半預測即使非AI營收持平，AI相關營收的強勁複合成長率仍能帶動台積電總營收在2026～2030年間實現17.2%年複合成長率的水準。
台積電正從單純的晶圓代工廠延伸為全方位的系統效能整合夥伴
其次就角色轉變與競爭壁壘的深化─從代工廠到系統整合夥伴而言，台積電表示單純依靠晶片技術已難滿足AI性能需求，這代表單一製程微縮優化（傳統摩爾定律）時代的放緩，然而魏哲家董事長強調晶片效能提升的路徑並未中斷，未來將由系統級創新接棒；這項轉變的核心在於效能不僅來自晶體管密度，還取決於節點進步、封裝整合與架構創新。也就是台積電的角色正從單純的晶圓代工廠延伸為全方位的系統效能整合夥伴（Foundry 2.0），這不僅是技術上的演進，更是公司所祭出更為穩固的戰略性競爭壁壘。
隨著Foundry 2.0的推動，先進封裝（如CoWoS、SoIC）的戰略地位大幅提高，而先進封裝已佔台積電營收比重達一成，且將持續攀升；另外AI系統被定義為多晶片整合的解決方案，先進封裝將是實現異構模組、加速器、HBM與GPU整合的關鍵。而台積電前後段產能持續吃緊，尤其先進封裝供不應求的狀況將延續至2026年，凸顯台積電在此一環節的絕對稀缺性與定價權。
另一方面，台積電與客戶的合作已延伸到封裝、後端與系統整合，並提前二至三年啟動專案，極大地提高客戶的轉單難度，這種從研發階段就開始的密切協作，不僅確保產能掌握度，也為台積電奠定在未來AI架構設計中的核心話語權。
再者以擴張的紀律與全球化布局的深化而言，面對強勁的AI需求，台積電正加速全球化布局與擴產，但始終貫徹紀律原則，以確保財務健康與長期韌性；反映在台積電將2025年資本支出上修至400～420億美元，預估2026年仍將維持高位，但魏哲家董事長重申營收成長要高於資本支出成長的投資紀律，以維持在高資本密集產業的財務穩健，這顯示台積電的擴產是基於真實、強勁的訂單需求，而非盲目擴張。
台積電的全球布局已採取內外雙軸戰略
此外，台積電的全球布局已採取內外雙軸的戰略，也就是海外布局加速與升級、台灣本土深耕，海外重心將以美國為主；即美國亞利桑那州新廠不僅加速推進，更計畫提早升級至N2與N2＋製程節點，並規劃打造獨立的超大型晶圓廠聚落；日本熊本二廠啟動、德國德勒斯登建廠等，均依客戶需求與市場狀況穩步推進，這不僅是因應地緣政治風險，更是將海外據點視為另一個長久的節點，深化全球信任與供應鏈韌性；至於台灣的新竹市寶山（2奈米）、高雄市（先進製程與封裝）、嘉義縣（先進封裝與測試）等三大基地同步擴產，確保台灣作為先進製程與研發中心的核心地位不變。
有鑑於台積電進行海內外市場的布局，預期將在2025～2026年間推升大量工程建設、設備安裝與無塵室驗證需求，因而包括漢唐、帆宣、聖暉等廠務工程，以及弘塑、萬潤等先進封裝設備廠，將迎來強勁商機，且這波擴產潮不僅鞏固台積電的龍頭地位，也為整個台灣半導體供應鏈帶來確定性高的長期利多。
整體而言，台積電憑藉對AI需求的極度樂觀與高度掌握，正引領半導體產業進入一個以「系統級創新」取代單純「製程微縮」的新時代，透過Foundry 2.0戰略、先進封裝的加碼與有紀律的全球擴張，台積電不僅鞏固其在AI晶片製造的核心地位，更將角色提升為新運算時代的系統效能驅動者。
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
回到原文
更多鏡報報導
傳老將羅唯仁帶走先進製程機密轉戰英特爾 台積電可能提告
宋國誠專欄：美國世紀的回歸與重建──我對未來世局的看法（10之4）
羅世宏專欄：在防衛與自由之間──歐洲的「民主防護盾」之爭
其他人也在看
台股、美股買點未到？專家警告「2種股票」先閃為妙：行情下殺時會睡不著
台股近來連日震盪，1周震幅逾千點，引發市場情緒動盪，投資人普遍陷入恐慌。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰直言，目前美股與台股還沒有到達具有吸引力的買入條件。蔡明彰在個人YT指出，這波的低點一定是在恐慌的賣壓釋出後，首當其衝的2種股票，先閃為妙，第一種是波段漲幅大太、估值太高；第二是融資包袱太重。他提到，「出來江湖混一定要還，何況借錢做股票，水可載舟、亦可覆舟，行......風傳媒 ・ 5 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前
台積電再爆內鬼？傳21年老將跳槽英特爾 帶走2奈米機密
台積電前企業策略發展資深副總經理羅唯仁於今年7月底退休，結束在台積電長達21年的職涯。當時，半導體業界便傳出他可能前往英特爾掌管研發部門；近期供應鏈消息再度指出，羅唯仁已正式加盟英特爾任職，此外，還傳出他在退休前帶走大批2奈米以下先進製程機密資料，台積電目前正積極蒐證。對於相關傳聞，台積電暫未作出具體回應。中時財經即時 ・ 1 天前
「普發一萬概念股」全攻略！內需、旅遊、電商到隱藏版金融受惠股一次看｜盤點概念股
普發一萬正式上路，你領到了嗎？這波發放總額兩千多億的資金，國人可能會在餐飲、消費、旅遊、投資等領域，可望為內需市場注入活水，也是一個股市投資新方向。Yahoo奇摩財經編輯室要帶你研究普發現金概念股有哪些？如何布局普發一萬概念股？除了大家熟悉的內需族群，還有「隱藏版」的普發受惠股可留意？！投入前，也別忘了掌握普發一萬概念股的風險與變數！Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
台股跌勢止不住！午盤失守27000點關卡
[NOWnews今日新聞]聯準會降息前景不明朗，再加上輝達財報即將出爐，市場觀望氣氛濃厚，美股四大指數昨（17）日全數走低，連帶影響到台北股市今（18）日開低走低，開盤下跌136.91點、來到2731...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
Cloudflare全球大當機！X、ChatGPT、Canva全受影響，市值一度蒸發千億
美國網路基礎設施公司 Cloudflare（NET）18 日發生大規模故障，導致眾多網站與應用程式的服務短暫中斷，包括社群平台 X（原 Twitter）、ChatGPT 以及設計平台 Canva 知名服務通通遭殃，全球用戶短時間內無法正常存取。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
法人狠倒710億台積電重傷 台股重摔691點/輝達遭三路空襲 財報能否回擊全看黃仁勳/被動族群逆風撐場 蜜望實興勤強彈｜Yahoo財經掃描
美股周一全面下挫，投資人靜待本周輝達財報與即將公布的就業數據，加上市場還是籠罩在AI泡沫化的隱憂中，四大指數全面收黑。道瓊工業指數大跌1.18%；標普500指數下跌0.92%；那斯達克指數下跌0.84%；費城半導體指數下挫1.55%。科技股方面，Google因波克夏揭露持股大漲3.11%，但蘋果、Meta、美光、超微與輝達皆走弱。台積電ADR同步收跌0.99%，影響今日台股電子權值股氣氛。 亞股今日普遍承壓，因中日關係緊張下，日股重挫3.22%，韓股同步下跌3.32%，港股走弱1.72%，上證指數則小跌0.81%，區域市場風險情緒偏空。 台股今（18）日開盤即受美股重挫拖累，終場重挫691.19點、失守2萬7千點，收26,756.12點，跌幅2.52%，並收在全日最低，成交值放大至6,406.61億元。權值三王同步走弱，台積電(2330)大跌40元收1,405元、鴻海(2317)收230元、聯發科(2454)下挫至1170元，壓抑指數表現。盤面雖多數電子股承壓，但備援電池模組(BBU)與被動元件族群仍逆勢吸金，長園科(8038)、AES-KY(6781)、蜜望實(8043)等強勢走高。另一焦點在股王信驊(5274)盤中衝上6,690元改寫歷史新高，終場仍大漲收在6,500元，成今日市場亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
記憶體綠中一點紅！「指標大廠」傳攜手SanDisk 炸逾36萬張登台股人氣王
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（19）日開低震盪，截至11時20分，暫收26,720.07點，跌36.05點、跌幅0.13%。記憶體指標大廠力積電（6770）傳出與美國...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
甜甜價要來了？台積電跌破1400元大關 專家稱進場與否就看「這1天」
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台積電（2330）今（19）日股價收盤落在1395元，跌破1400元關卡，且已是連2跌，跌幅達3.46%，引發外界熱議，市場上也開始出...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
記憶體狂飆5成掀PC產業海嘯？卻遭喊跌2成、大摩點名「7巨頭」中箭 宏碁陳俊聖：DDR5將翻船
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體價格從下半年一路狂奔，漲幅上看5成，市場震盪迅速擴大，不僅TrendForce預估明年PC出貨量可能重摔超過2成，摩根士丹...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
搶賺100萬元！興櫃股王鴻勁申購今截止 2日已凍結市場資金1958億元
興櫃股王鴻勁（7769）預計27日掛牌上市，統計辦理公開申購2日共吸引13萬1,018人參加，以承銷價1,495元計算，共凍結市場1958.7億元資金投入抽籤。今（19）日為申購最後一天，早盤股價上漲逾4%，現增行情價有撐，若加計今日預估抽籤人數有望來到17萬人，三日凍結市場超過2500億元。Yahoo奇摩股市 ・ 21 小時前
統一收購家樂福 301億成交 將躍居超商、量販第一大零售集團
統一併購台灣家樂福之後，一年約為集團注入約800億元營收，更具有全通路的零售優勢，包含超商、超市、量販、百貨，也讓台灣零售市場進一步「本土化」，以重要市占率來看，統一成為台灣超商、量販第一大，超市第二大的零售集團。聯合新聞網 ・ 1 天前
是逃命潮還是特價All in？「這檔記憶體」爆量46.3萬張下殺…收盤挫半根 南亞科、旺宏也難逃
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（18）日收盤26,756.12點，跌691.19點，跌幅2.52%，觀察今日盤後個股成交量前五名，受到美股前一個交易日全...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體一哥今出關暴衝！爆量46.3萬張下殺 他曝關鍵價位：3大觀察重點
記憶體族群近期火熱，其中 DRAM 雙雄之一的華邦電今（18）日正式「出關」，解除每 20 分鐘撮合一次的交易限制。但是受前一個交易日美股全面走弱拖累，今（18）日台股投資情緒明顯偏空，多檔個股紛紛翻黑，記憶體族群更成重災區。剛出關的華邦電（2344）終場收在 61.4 元，重挫 7.25%，成交量爆出 46.3 萬張，殺盤力道猛烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
比特幣下探8萬美元 投資人極度恐懼…布局空頭走勢
比特幣賣壓不止，18日盤中摜破9萬美元大關，為七個月來首見，且回吐今年來逾30%的所有漲幅，並動搖整個加密貨幣資產界信心...聯合新聞網 ・ 1 天前
台股低接的時機到了？ 專家揭「反彈2條件」：不能跟4月比
台股近來連日震盪，1週震幅逾千點，引發市場情緒動盪，投資人普遍陷入恐慌。對於外資賣壓、科技股回檔與AI族群獲利了結，使大盤走勢急速轉弱，許多投資人好奇，是否再度重演4月美國總統川普開啟關稅戰後的大幅修正。然而，財經專家「股魚」今（19）日提出不同觀點，「不能跟4月比」。EBC東森財經新聞 ・ 17 小時前
小雪好運來！ 「5星座+5生肖」財運穩中有進 正偏財超旺
11月22日（六）是24節氣中的「小雪」，小雪節氣來臨，小孟塔羅雲蔚老師表示，此時專注力與判斷力提升，容易抓住關鍵機會，貴人運旺，合作與支持增多，收益潛力大幅提升。只要保持理性規劃與行動力，既能守住既有財富，又能開拓新收入來源，財運呈現穩中有進、收穫豐厚的最佳時機。小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座+5生肖」，財運迎來新契機，正財穩健增長，偏財機會也逐漸浮現，快來看看有沒有你的星座或生肖吧！EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
台股重挫近700點 法人心喜：1500元以下台積電仍是好買點
受外資長假效應、輝達財報即將公布影響，美股4大指數下跌，衝擊台股暴殺近700點。法人指出，本週股市觀察重點，在輝達未來AI GPU的市占率變化；由於全球AI需求趨勢不墜，台股指數震盪盤堅機率高，年底前仍有望挑戰新高。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
國巨強漲近6%領蜜望實、鈞寶亮紅燈 分析師曝一關鍵：買黑不買紅
被動元件大廠國巨（2327）今（18）日重整旗鼓後再度發動，股價盤中急拉，最高一度觸及240元，漲幅高達5.96%，逆勢率領被動元件族群強漲，如蜜望實、鈞寶更亮起紅燈。摩爾投顧分析師林漢偉表示，目前被動元件漲勢延續性都不算強，操作上建議買黑並做短線為主。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
記憶體飆漲板卡廠剉咧等？華碩重挫7%失守600元大關 專家看法出爐
研調機構集邦（TrendForce）17日指出，記憶體大漲迫使品牌調整產品售價，進而下修2026年智慧型手機與筆電的生產出貨預測。記憶體漲價的情況，板卡三雄、筆電代工廠都不樂見，華碩（2357）今（18）日終場重挫7.7%，失守600元大關，收在563元，技嘉（2376）、和碩（4938）、緯穎（6669）等OEM/ODM廠面臨利潤率承壓的風險，亦有2%-5%跌幅。資深證券分析師呂漢威示警，板卡三雄本波修正幅度不小，「很難精準摸底」。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前