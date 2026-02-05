台積電撐台灣經濟！彭博示警「貧富差距比美國極端」 小心1危機

財經中心／倪譽瑋報導

台灣積體電路製造公司（TSMC，下稱台積電）大幅推升台灣經濟成長，外媒《彭博社》指出，歷經多年飛速成長，台灣貧富差距排名也漸漸提高，世界不平等實驗室數據顯示，台灣的財富集中程度已高於美國；貧富差距社會問題可能讓治理不穩，還有美國敦促台積電轉移產能，對「矽盾」的影響也值得留意。

台積電大幅帶動台灣經濟 繁榮似乎未明顯體現

據外媒《彭博社》報導，台積電已是亞洲市值最高企業，並推動台灣這個「規模9220億美元」的經濟體，進入全球經濟成長最快速的榜單中；台灣在經歷40年來最快的成長之後，華爾街金融機構上修經濟預測，像是瑞銀集團（UBS）預估，到2028年，台灣百萬富翁人數增幅有望來到全球之冠。

不過，這樣的經濟繁榮似乎未讓多數台灣民眾有感，財富浪潮在日常生活中不容易被察覺，報導提到，台積電非管理階級員工年薪約11萬美元，約為台灣平均薪資的4倍；而在台積電任職近10年工程師的看法，他表示雖然工作多年薪水提高，但約七成收入用在儲蓄與投資，消費習慣並無太大變化。

過度依賴特定產業 台灣貧富差距排名偏高

彭博認為，台灣正呈現「雙速成長」模式，不少亞洲國家都有類似困境，出口與投資快速擴張，同時消費疲軟現象也跟著明顯，2025年台灣貿易順差暴增破一倍，但家庭消費對於經濟成長僅貢獻0.7個百分點。而韓國同樣也有依賴人工智慧推動經濟成長的問題。

另據世界不平等實驗室（World Inequality Lab）的數據，台灣前10％的最高收入者，拿走全台48％收入總額、最低的一半人口僅拿12％，財富集中程度超越美國，彭博評價「台灣是不平等情況最嚴重的富裕經濟體之一」。

除貧富差距社會問題 彭博再點名美國地緣政治

中研院社會所研究員吳介民曾指出，這種經濟不平衡產生「相對貧窮感」，若未能解決問題，可能影響治理穩定性。彭博也指出，台灣高度依賴半導體產業，除經濟，還可能有地緣政治風險。

報導點名美國總統川普的關稅政策，雖然半導體產品有豁免，但美方持續敦促台積電將產能移至美國，台灣的「矽盾」能否維持？彭博強調，台灣晶片實力對於國家可謂至關重要，但成果無法分享到整個社會，「由台積電撐起的繁榮」恐怕難長期維持社會穩定。

