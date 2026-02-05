台積電擬量產3奈米晶片 日相高市稱將提供支援

（中央社東京5日綜合外電報導）台積電董事長暨總裁魏哲家今天告訴日相高市早苗，計劃在日本熊本縣量產3奈米製程晶片。魏哲家預期這會促進地方經濟；高市認為這項計畫「令人振奮」並表明政府有意提供支援。

綜合「讀賣新聞」與「熊本日日新聞」等日媒報導，若這項計畫付諸實行，將是日本國內首度有工廠生產3奈米製程晶片。

魏哲家今天上午訪問日本首相官邸，會見高市時說明這項計畫。

魏哲家在會談之初表示，「我確信，這將進一步促進地方經濟成長，更重要的是，能夠成為日本人工智慧（AI）產業發展的基礎。」

高市則指出，日本政府將推動有助於危機管理與經濟成長的投資，並強調「人工智慧與半導體是其中的關鍵戰略」，同時對這項計畫表示「令人振奮」。

高市也表示，「3奈米邏輯半導體是AI機器人、自動駕駛領域所用的全球最先進半導體…從經濟安全保障的觀點來看，具有重大意義」。

台積電（TSMC）原本規劃在熊本縣菊陽町的熊本第二工廠生產6至12奈米製程晶片，此次則升級為3奈米製程；尚未竣工的第二工廠，設備投資計畫預期從原本的122億美元增加到170億美元。

台積電近期將正式敲定這項新計畫，同時跟日本政府經濟產業省（簡稱經產省）協商相關事宜。（編譯：楊惟敬）1150205