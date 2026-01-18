台積電擴大在美投資成「美積電」？ 經濟部急聲明：像在開分店

台積電。（圖／報系資料照）

晶圓代工龍頭廠台積電近期遭傳因擴大美國投資，恐成為「美積電」，經濟部昨天（17日）傍晚於臉書發文澄清，台積電是「TaiwanSMC」，陸續至各國設廠就像是在開分店，是企業發揮實力的自然展現。

經濟部表示，台積電佈局全球仍是「TaiwanSMC」，且先進製程領先全球，到2036年的佔比台灣80%，美國佔比20%。

針對近期「台積電加大美國投資會變美積電」的傳言，經濟部指出，台灣的公司在各國開分店，是企業發揮實力的自然展現；如同台積電因應客戶需求，到中國、日本、美國設廠，美國記憶體大廠「美光」到了台灣投資設先進封裝關鍵據點，也不會變成「台光」。

經濟部強調，台積電的全球研發中心也設在竹科外，近期台積電董事長魏哲家也向外界重申，「台積電所有的決策都基於客戶的需求，海外布局並非取代台灣」。

