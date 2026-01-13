台積電擴大在美投資換台降關稅？許添財：赴美投資是機會不是被迫

商研院董事長許添財。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕根據外媒報導，台美關稅談判有最新進展，台積電需再擴大投資，換取台灣關稅降至15%。商研院董事長許添財表示，赴美投資應該當機會，而不是當成威脅，歐洲、美國都已經不讓中國投資，而台灣有價值、友善兩條件，美國當然歡迎台灣，台灣應抓住機會接受挑戰。

紐約時報引述知情人士說法，台美雙方接近達成貿易協議，美國對台進口關稅將由20%降至15%，台積電會增加美國投資設廠。而交換條件則是台積電承諾在亞利桑那州興建5座新的晶圓廠。

許添財13日接受訪問提到，「我們應該把投資當機會，而不是把投資當成被迫(威脅)」。他進一步說，很多國家你要去投資，反而不給，像是歐洲、美國已經不讓中國投資了。

應該思考美國為什麼要讓台灣投資，他認為有兩大關鍵，首先是台灣有價值，第二台灣是友善的，因為沒有價值，我(美國)不讓你來；而你不友善，我更怕你來，台灣是有價值又友善，美國才歡迎我們，台灣更要把它當成機會，接受挑戰。

許添財也分析，服務業出口本身就沒有關稅問題，是受整體經濟條件受影響，會有間接衝擊。而美國的資源、人口、購買力都在提升，是世界最大的消費市場，台灣要抓住美國市場，但他補充，台灣不是受制或依賴美國。

許添財認為，在全球化逐漸退潮之際，新的經濟秩序與市場結構仍在形成中，目前正處於過渡階段。他認為，美國並非永久退出全球體系，而是選擇暫時後退，以重建對自身更有利的國際關係與制度架構。

他說，美國仍希望主導世界，但不再延續過去高投入、高承擔的參與模式，但「退出」並非摧毀市場，而是為重塑新市場。許添財認為，台灣在價值與利益考量下，並無其他可行選項，仍須緊扣美國，務實掌握其戰略轉向所帶來的新機會；許添財更認為，台灣所有產業「都有機會」，像是85度C、鼎泰豐都在美國成功發展。

