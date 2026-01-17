台積電擴大在美投資「恐成美積電？」 經濟部晚間緊急發聲

外傳台積電恐變美積電，經濟部晚間緊急聲明解釋了。（本刊資料照）

台美關稅確定15%且不疊加，台灣公司將投資2500億美元擴大在美國的半導體與能源、AI生產，而這筆金額包括台積電在2025年承諾投資的1000億美元，未來台積電還會有更多投資。由於台積電在美擴大投資，引發外界變「美積電」疑慮，對此經濟部晚間緊急聲明解釋了。

經濟部表示，台積電長期深耕台灣，台灣仍為其全球營運與先進製程發展的核心基地，而據台積電既有規劃，至2036年止，先進製程產能約8成仍將集中於台灣，美國約占2成。

廣告 廣告

經濟部也將台積電在美投資，形容為「企業開分店」，認為這是因應國際客戶需求的自然擴張。文中也舉例，美商記憶體巨頭美光來台設立先進封裝基地後，依然是美資企業，並未因此變質。強調除了產能配置，技術開發的核心關鍵也持續鎖定台灣。

經濟部特別引用董事長魏哲家的公開聲明，重申企業所有決策皆以滿足客戶為優先，海外的生產布局絕對「並非取代台灣」。對此，經濟部也特別引用董事長魏哲家的公開聲明，重申企業所有決策皆以滿足客戶為優先，海外的生產布局絕對「並非取代台灣」。

更多鏡週刊報導

被爆當小三「專挑閨密男友、貴婦老公」 趙文安不忍開告！公開五桐號搭訕男真實身分

收養「小姑的女兒」1年多得知真相 人妻崩潰揭內幕：竟是老公親生骨肉

知名女星爆未婚生子為家計「淪阿公店小姐」 晚年靠撿回收維生近況曝光