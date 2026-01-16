台積電擴大對美投資 CFO：尖端技術留台灣

▲台積電財務長黃仁昭接受美媒專訪，談及擴大對美投資，但尖端技術仍會留在台灣。（圖／記者徐銘穗攝）

[NOWnews今日新聞] 台美關稅談判達成包括台灣對等關稅調降為15%且不疊加，台灣半導體及科技企業等將對美進行2500億美元的投資，政府還會提供2500億美元的信用擔保。台積電財務長黃仁昭接受外媒專訪時表示，「最尖端的製造技術仍會留在台灣」。

台積電財務長（CFO）黃仁昭15日接受《彭博》專訪表示，「出於實際原因，最尖端的製造技術仍會留在台灣，等到這些技術穩定下來，我們就可以嘗試加快技術向海外轉移的步伐」。

台積電已承諾投資1650億美元在美國擴大產能，並可能根據台美貿易協定進一步增加投資額。儘管亞利桑那州廠的良率與執行力已經與台灣相當，但台積電在台灣和美國的生產仍然存在數年的差距。

黃仁昭坦言，即使加快技術轉移，台積電也至少需要一年時間才能將最新技術引入海外並實現量產，「我們正在美國擴張，並在條件允許的情況下加快擴張步伐。」台積電位於亞利桑那州的第二家工廠已完成主體結構，計劃於2027下半年開始量產。

黃仁昭同日也接受美國財經媒體《CNBC》專訪，強調將繼續加大在亞利桑那州的投資，我們對人工智能大趨勢充滿信心，這也是我們加大資本投入，在台灣和美國擴張的原因。我們不僅要擴張，還要盡可能加快步伐，以彌補或縮小差距。

根據台美貿易協議，台灣企業承諾在美國半導體、AI及相關領域，投資2500億美元，並提供2500億美元的信貸擔保以加強供應鏈。此前，《華爾街日報》引述匿名消息人士報道稱，作為美台貿易談判的一部分，台積電計劃在亞利桑那州進行大規模擴張。

不過，黃仁昭澄清，「美台貿易協定是兩國政府之間的事情，我們不參與其中」，否認台積電在美投資計劃與談判有直接聯繫。

他強調，由於客戶的需求，台積電正繼續並加快在亞利桑那州的投資，該州的首個廠區目前生產的晶片，良率和技術水準與在台灣的工廠相當，這表明台積電能在美國複製製造能力。台積電已將其位於亞利桑那州的第二座工廠的投產時間提前至2027年下半年，第三座工廠的建設也正在加速推進，並已開始申請第四座工廠的建造許可。

黃仁昭表示，台積電最初在亞利桑那州的1100英畝土地上規劃建造6座晶圓製造廠、2座先進封裝廠和1個研發中心，但因為土地不足以滿足擴建計劃，因此又購買了900英畝的土地。

