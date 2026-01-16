台積電擴大投資 供應鏈股價漲跌互見

（中央社記者張建中新竹16日電）晶圓代工廠台積電在15日法人說明會宣布，2026年資本支出將達到520億至560億美元，加快美國亞利桑那州產能擴張，台積電供應鏈夥伴今天股價漲跌互見。

台積電15日召開法說會，宣布2026年資本支出將達到520億至560億美元規模，較2025年的409億美元增長27%至37%。

台積電擴大投資，激勵半導體設備廠應用材料（Applied Materials）及艾司摩爾（ASML）股價上揚逾5%，台積電建廠及設備等供應鏈夥伴漢唐、帆宣、弘塑、致茂、京鼎、家登等股價表現不同調。

漢唐和帆宣因近日股價漲幅已大，在獲利了結賣壓出籠下，股價開高走低，終場分別下跌50元及7.5元，跌幅為4.35%及2.45%，弘塑收漲5元、以1790元作收。致茂收在989元、上漲23元，京鼎和家登分別上漲6元及5.5元。

台積電董事長暨總裁魏哲家證實，台積電減少8吋及12吋產能，進行產能優化，並轉向先進封裝技術，更有效地支援客戶需求。市場預期，聯電及台積電轉投資的世界先進可望接獲轉單，今天股價同步上漲，其中，世界先進強攻漲停139.5元、聯電上漲6.95%收在58.5元。（編輯：張良知）1150116