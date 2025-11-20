台積電擴廠效益大 赴日、韓工作者成長最快

▲行政院主計總處公布113年國人赴海外工作人數，以赴日本、南韓者增加1.2萬人成長最快。（示意圖／Shutterstock）

[NOWnews今日新聞] 行政院主計總處發布113年國人赴海外工作人數統計結果，113年國人（具有我國戶籍者）赴海外工作人數計66.6萬人，較112年增加4.5萬人（包含恢復戶籍者3000人）；赴各主要國家（地區）人數均呈增加，其中赴中國大陸（含港澳）者增加1.4萬人最多，赴日本、南韓者增加1.2萬人成長最快，赴美國、東南亞者亦分別增加9000人及5000人。

根據主計總處按性別觀察，113 年國人赴海外工作者中，男性 34 萬 6 千人或 占 52.0%，較 112 年增加 2 萬 1 千人或 6.7%；女性 32 萬人或占 48.0%，亦增加 2 萬 4 千人或 8.0%，男、女性差距縮減至 2 萬 6 千人。

主計總處表示，隨著疫情因素減緩，加上國內大廠在海外積極布局，去年赴海外工作人數66.6萬人，創五年高點，較前一年大增4.5萬人，其中以赴大陸人數增加1.4萬人最多，但赴日本、南韓者增加1.2萬人成長最快，且就業族群以年輕人居多，可能與台積電赴日設廠及日本開放外籍人士工作相關。

主計總處指出，15~29 歲年輕族群赴東南亞者於 102 年達高點後 大致呈減少，赴中國大陸（含港澳）者變動不大；30~49 歲者除赴中國大 陸（含港澳）情形趨減外，其餘國家（地區）多呈增加；50 歲以上者則 以赴中國大陸（含港澳）情形增加較多。109 年疫情暴發後，各年齡層赴 海外工作人數均呈減少，111 年及 112 年隨疫情趨緩則均轉呈增加，113 年 15~29 歲及 30~49 歲者均以赴日本、南韓增加較多；50 歲以上者則以 赴中國大陸（含港澳）增加較多。

▲國人赴中國大陸(含港澳)、東南亞、美國、日韓工作人數-按性別分。（圖／主計總處）

