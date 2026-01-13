台積電擴廠 柯文哲:別變美積電

民眾黨創黨主席柯文哲日表示，台灣不是民進黨的專利，美國也不是民進黨的藉口，不要把台積電最後變成了「美積電」。（民眾黨宜蘭縣黨部提供）

近日《紐約時報》披露台美關稅協議將有重大進展，民眾黨創黨主席柯文哲十三日表示，台灣的安全防衛雖需成本，但不代表錢可以亂花，民進黨政府不要將美國作為規避監督的藉口，「台灣不是民進黨的專利，美國也不是民進黨的藉口」，不要把台積電最後變成了「美積電」。

柯文哲表示，台灣關稅就算降百分之五，也只是跟日、韓一樣回到百分之十五，「完全沒有更優惠」，他擔憂台積電是台灣半導體產業鏈的核心，政府必須說清楚到底是拿什麼去交換？直言如果整個產業鏈被搬走，台灣產業將面臨被掏空的危機，「不要讓台積電最後變成了美積電」。

談及黃國昌此行訪美的重點─軍購案，柯文哲強調，他早在二０二四年大選時就是首位主張國防經費應增加至ＧＤＰ百分之三的參選人，他深知安全防衛須付出昂貴代價，「天下沒有白吃的午餐」。

他指出，軍購案存在嚴重的效率與透明度問題，目前台灣已付錢卻尚未拿到的軍事設備價值將近七千億元；而現在傳出僅憑「兩張Ａ４紙」就要支付一點二五兆元，程序上令人難以接受，賴清德總統在向國外媒體投書承諾買軍火，卻不願在國內向國會解釋、報告或接受質詢。

柯文哲說，民眾黨與美國政府溝通的態度是「乾脆直接講清楚」，了解真實情況，呼籲民進黨做任何決策都可以商量，但必須對全民交代清楚，而非動輒以「愛台灣」之名為所欲為，或拿美國作為推託藉口，應回歸實質監督確保台灣利益不被稀釋。

訪美的民眾黨主席黃國昌透過影片表示，一行人在過去幾十個小時，密集拜會聯邦政府五個重要部會，針對國人關心的高關稅、軍購議題真誠交換意見，同時也有表達台灣人民的共同憂慮。

黃國昌說，人還沒有飛回台北，就有一群民進黨御用的記者寫手紛紛引據所謂「華府不具名消息人士」的說法，捏造根本沒有發生過的對話帶風向，訪美的詳細收穫細節，返台後今（十四）日將舉行記者會說明。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡說，黃國昌等人都尚未回到台灣，就開始有知情人士刻意放風，想要為這趟閃電華府行「打預防針」，民進黨是否有足夠能力與決心提升自我防衛能力，賴政府顯然很擔心美方對此有所質疑，所以才會不停放出這種「假內幕」想要模糊視聽。