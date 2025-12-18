台積電收平盤價1430元 台股終場下跌56點

▲台北股市今（18）日終場下跌56.64點，收在27468.53點。（圖／NOWnews資料照）

[NOWnews今日新聞] 投資人評估最新經濟數據對聯準會利率政策的影響，並且關注企業在人工智慧領域過度支出是否最終合理，美股四大指數週三全數走低，拖累台北股市今（18）日開盤下跌77.72點、來到27447.45點，雖然盤中數度翻紅，但也只是曇花一現，終場下跌56.64點，收在27468.53點，日K結束連3黑，季線失而復得，成交量為4464.05億元。

中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌0.15點、來到261.3點，終場下跌2.06點或0.796%，收在259.39點，失守月線以及季線關卡，成交量為1075.06億元。今日個股成交量排行榜前五名為：台新新光金、華邦電、力積電、旺宏、第一金；個股成交值排行榜前五名為：台積電、華邦電、華通、群聯、台新新光金。

廣告 廣告

權值股多數熄火表態，權王台積電早盤數度翻紅，但大多時間空方略勝一籌，好在最後一盤爆出4226張買單，終場收在平盤價1430元；鴻海尾盤更是一度翻紅，不過最後一盤爆出3847張賣單，終場下跌0.5元或0.23%，收在216元。

今日不少電子股熄火表態，PCB族群也有氣無力，新復興下跌逾7%，燿華、達航科技、台虹、合正下跌逾4%，南電、華通、台玻下跌逾3%，景碩、志聖、精成科、楠梓電、欣興下跌逾2%。

設備股也有賣壓，台灣精材下跌逾8%，世禾下跌逾5%，盟立、蔚華科下跌逾4%，聖暉*、東捷、晶彩科、家登下跌逾3%，均豪、志聖、單井、雷科下跌逾2%。

矽光子概念股也是提款對象，光聖下跌逾8%，光焱下跌逾7%，聯光通下跌逾5%，上詮、蔚華科下跌逾4%，日月光投控、波若威、聯鈞、眾達-KY、訊芯-KY、華星光、環宇-KY下跌逾2%。

昨日表現強勁的節能概念股今日也同步拉回，聯合再生下跌逾9%，茂迪下跌逾8%，元晶下跌逾6%，天方能源下跌逾5%，嘉晶、國碩下跌逾4%，盈正、碩禾下跌逾3%。

不過今日資金也有流向非電族群，其中表現最強勁的為食品股，其中統一集團併購家樂福後，營運已順利轉盈，法人指出，年末傳統旺季、雙11與周年慶效應，加上政府普發一萬元政策助攻，有望提振消費信心，帶動今日股價逆勢上漲逾2%，相關個股也同步走高，大飲上漲逾4%，宏亞上漲逾2%，聯華食、美食-KY、南僑、味王、卜蜂上漲逾1%。

營建股也持續走高，遠雄上漲逾9%，聯上發上漲逾7%，華固上漲逾5%，冠德、中工、聯上、興富發、長虹上漲逾2%。

此外，車用零件族群也有表現，裕隆攻上漲停價36.5元，耿鼎、裕日車上漲逾6%，艾姆勒、東陽、吉茂、中華上漲逾2%。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

主動型ETF添生力軍！00991A今上市 前10大持股公開、台積電入列

納智捷案有新進度？傳年底有進展 裕隆股價強攻漲停板

中國赴日觀光雪崩下滑？謝金河點數據：中國觀光客仍居首位