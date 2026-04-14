台積電收復失土重返歷史新高 法人看好法說會成股價催化劑

台積電董事長暨總裁魏哲家。

台積電（2330）在近期因地緣政治與中東情勢引發的股價拉回後，反彈步伐穩健，正穩步重返歷史高點。法人指出，台積電4月9日股價收在1,955.00元，已接近先前的2,000元目標價。由於台積電第1季營收表現穩健且處於財測上限，投資人正屏息以待即將於4月16日召開的法人說明會，期待管理階層釋出更樂觀的指引，為股價進一步上攻提供催化劑。

受惠AI相關客戶需求強勁，台積電今年預期能繳出年增3成的驚人營收成長，在最新公布的2026年第1季財務數據中，台積電3月營收達4,150億元，月增31%且年增45%。這使得第1季總營收攀升至1.13兆元，季增8%並年增35%，不僅符合市場預估的1.12兆元，更達到公司先前公告1.09-1.13兆元財測範圍的上緣。法人估計，台積電第1季每股盈餘(EPS)約為21.04元，與市場共識預測的20.79元差異不大，顯示其基本面營運依然強韌。

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展望第2季營運，法人預估台積電單季營收將季增5%，達到377億美元，且毛利率可望維持在65%的高水準。值得關注的是，隨著地緣政治緊張導致材料、氣體及化學品等供應鏈成本攀升，台積電極有可能透過成本轉嫁機制調漲價格，以捍衛其利潤空間，這也使得未來的業績指引存在上行風險。此外，先進製程的貢獻度持續提升，3奈米及以下製程營收占比預計將從第1季的30%成長至第2季的33%，產能利用率也將由82%提高至85%。

儘管總體經濟面臨通膨壓力或地緣政治波動如戰爭、關稅及匯率仍是未來需警惕的下行風險，但法人目前維持對台積電「買進」的評等。法人分析指出，台積電在股東權益報酬率(ROE)調整後的股價淨值比(PBR)約為6倍，隱含2026年及2027年預估市盈率分別為21倍與19倍。市場將密切關注4月16日法說會中關於成本管理與未來成長動能的進一步說明，以確認台積電長期的營運護城河。



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