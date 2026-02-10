台積電收新天價1880元 台股終場漲668點

▲台北股市今（10）日終場上漲668.35點或2.06%，收在最高點33072.97點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 台北股市今（10）日延續強勁態勢，開盤上漲35.09點、來到32439.71點，隨後一路走高，終場上漲668.35點或2.06%，收在最高點33072.97點，成交量為6565.05億元。

中小型股開高走低，櫃買指數開盤上漲0.44點、來到297.06點，不過隨後震盪翻黑，終場下跌0.1點或0.03%，收在296.52點，成交量為1504.5億元。今日個股成交量排行榜前五名為：旺宏、華邦電、力積電、群創、南亞；個股成交值排行榜前五名為：台積電、南亞科、旺宏、欣興、華邦電。

權值股全數走高，權王台積電走勢強勁，最後一盤爆出6541張買單，終場收在歷史新天價1880元，上漲65元或3.58%，挹注大盤指數就有505點；台達電盤中一度翻黑，不過在買單支撐下翻紅，終場上漲5元或0.42%，收在1185元，挹注大盤指數就有4點；鴻海終場上漲2.5元或1.14%，收在221元，挹注大盤指數就有11點。

台積電創下新天價，帶動相關類股走強，半導體類股指數上漲逾3%，位居第一名，欣銓、采鈺、日月光投控上漲逾5%，穎崴、京元電子、金麗科上漲逾3%，同欣電、博盛半導體、創意上漲逾2%。

台積電概念股也同步走高，台勝科攻上漲停價151元，達興材料上漲逾6%，欣銓、祥碩、日月光投控上漲逾5%。

矽光子族群也有好表現，穩懋上漲逾8%，光聖上漲逾7%，智邦、惠特上漲逾6%，眾達-KY、波若威、創威、日月光投控上漲逾5%，穎崴、立碁、上詮上漲逾3%。

PCB族群也持續走高，欣興、金像電、華通上漲逾6%，德宏上漲逾5%，台郡上漲逾4%，金居上漲逾3%，嘉聯益上漲逾2%。

IC設計族群掀起漲停潮，天方能源、盛群、倚強科、應廣、矽統、雅特力-KY、沛亨攻上漲停板，智原上漲逾7%，九齊上漲逾6%，祥碩上漲逾5%，旺玖、原相、新唐上漲逾4%。

不過記憶體族群卻相對熄火，華邦電下跌逾3%，南亞科下跌逾1%，力積電則是小漲0.7%，旺宏小漲0.9%；模組廠也同步拉回，宇瞻、群聯下跌逾5%，創見、廣穎、威剛、十銓下跌逾4%，品安、宜鼎下跌逾3%。

