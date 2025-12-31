台積電收新高1,550元！台股29,000點近關情卻 全年仍漲25.74%

2025 年最後一個交易日，台股加權指數以 28,963.60 點作收，成交量 5,361.07 億元；盤中指數一度史上首次攻上 29,000 點。全年上漲 5,928.50 點、漲幅 25.74%。 股市示意圖

[Newtalk新聞] 2025 年最後一個交易日，台股加權指數以 28,963.60 點作收，成交量 5,361.07 億元；盤中指數一度上漲 294 點，史上首度攻上 29,000 點，再創下歷史新高至 29,009.81 點。全年上漲 5,928.50 點、漲幅 25.74%。

今（31）日早盤，大盤以上漲 16.36 點、28,723.49 點開出後一度翻黑，隨後在「權王」台積電（2330）上漲拉抬下走強，指數午盤最高一度攻到 29,002.45 點，正式突破 29,000 點整數關口。隨後漲幅收斂，終場收 28,963.60 點，上漲 256.47 點或 0.89%。

今日有 756 檔個股上漲、其中 26 檔漲停；下跌檔數 993 檔、其中僅 1 檔跌停。

觀察騰落指標，今日台股下跌的家數多過上漲家數。 圖：玩股網

而上櫃指數今日也獲得資金拉抬，終場上漲 1.7 點或 0.62%，收在 276.24 點，成交量 1,559.37 億元。指數碰到月線後，呈現「連八漲」。

根據《Yahoo! 財經》報導 ，2025 年封關日，在護盤資金挹注下，不但加權指數再創歷史新高，台股總市值更攀升至 94.51 兆元。若以證交所截至 11 月底統計的投資人開戶數約 1,371.42 萬人估算，今年平均每位股民帳面獲利約 150.3 萬元；而若扣除台積電（2330）帶動的市值增幅，也就是被台積電股民賺走的錢，平均股民實際獲利約 60.6 萬元。

作為帶動台股攻勢的主力，台積電今收在 1,550 元，上漲 1.97%，再創新天價。這座「護國神山」2024 年底以 1,075 元封關，今年全年大漲 475 元或 44.2%；市值今年來大增 12.31 兆元，攀升至 40.18 兆元。若股東從年初抱到年底，等於一張股票帳上價值多了 47.5 萬元，若在今年四月美國對等關稅時有勇於「抄底」的投資人，以今年最低價 780 元計算，一張帳面多賺逾 63 萬元。

另外，AI 主要受惠者鴻海（2317）上漲 1.1%，收 230.5 元，今年大漲 46.5 元或 25.3%；IC 設計大廠聯發科（2454）收 1,430 元，漲 0.7%，今年來小漲 15 元或 1.06%；電源供應器龍頭台達電（2308）則收 963元，漲 0.21%，今年來大漲了 532.5 元或 123.69%，成了權值股中的主要贏家之一。

今年來，台股大盤漲幅 25.74%，雖略遜於前兩年的 26.83%、28.47%，但年線呈現「連三紅」且連續第三年上漲逾兩成，台股表現算是繳出相當優異的成績。在亞洲主要股市指數中，加權指數今年表現排名第九。

韓國 Kospi 指數：75.63% 中國股市創業板：49.76%（尚未收盤） 越南胡志明指數：40.79%（尚未收盤） 中國深圳成指：29.75%（尚未收盤） 深證中小板指數：29.18%（尚未收盤） 深證Ａ股指數：29.18%（尚未收盤） 香港恆生指數：27.77%（尚未收盤） 日經 225 指數：26.18% 台灣加權指數：25.74% 恆生科技指數：23.45%（尚未收盤）

