台積電收最低價1410元 台股終場下跌283點

▲台北股市12月第一個交易日終場下跌283.95點或1.03%，收在最低點27342.53點。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 美股感恩節休市一天後，在週五（28日）「黑色星期五」這一天恢復交易，交易時間比平日提早在美東凌晨1點收盤，交投也比平日清淡，美股四大指數全數走高，而台北股市12月第一個交易日開盤上漲47.68點、來到27674.16點，不過隨後賣壓出籠，終場下跌283.95點或1.03%，收在最低點27342.53點，成交量為4773.12億元。

中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌0.08點、來到262.2點，終場下跌2.56點或0.98%，收在259.72點，成交量為1324.81億元。今日個股成交量排行榜前五名為：南亞、台玻、力積電、華東、兆赫；個股成交值排行榜前五名為：台積電、聯發科、台達電、南亞科、南亞。

今日壓盤重心在於權值股，權王台積電以1445元盤上開出，不過隨後賣壓湧現，終場收在最低價1410元，下跌30元或2.08%，拖累大盤指數約有240點，也就是說今日有超過8成的跌點來自台積電；鴻海同步走低，終場下跌3.5元或1.55%，收在最低價222元。

半導體族群今日同步走低，穎崴被打到跌停價2550元，矽格、訊芯-KY、京元電子下跌逾5%，虹揚-KY、祥碩下跌逾4%，昇陽半導體、鴻勁、易華電、創意、宇瞻、界霖、愛普*下跌逾3%。

非電族群由營建股領跌，建國、京城下跌逾4%，華固、潤弘、富華新、遠雄下跌逾3%，寶徠、皇普、欣巴巴、鼎固-KY、達麗、皇昌、隆大、冠德下跌逾2%。

不過也有族群逆勢走高，首先是PCB概念股，亞電、同泰攻上漲停板，聯致、競國上漲逾8%，台虹、高技、欣興上漲逾5%，達勝、瀚宇博上漲逾3%。

航運股也同步走高，中航、慧洋-KY上漲逾5%，新興上漲逾3%，台航、長榮、四維航上漲逾1%。

鋼鐵股也受惠於俄烏重建題材走高，千興攻上漲停價9.96元，第一銅上漲逾8%，大成鋼、東和鋼鐵上漲逾3%，中鴻上漲逾2%。

塑化股持續走高，國喬、台苯上漲逾4%，南亞、聯成上漲逾3%，恆大、華夏上漲逾2%，台聚、台達化、炎洲、亞聚上漲逾1%。

