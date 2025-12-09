台積電收最低價1480元 台股終場下跌121點

▲台北股市今（9）日終場下跌121.18點或0.43%，收在28182.6點。（圖／NOWnews資料照片）

[NOWnews今日新聞] 聯準會即將召開2025年最後一次政策會議，美國股市週一觀望氣氛濃厚，四大指數多數走低，唯獨費半指數上漲逾1%，帶動台北股市今（9）日開盤上漲60.26點、來到28364.04點，不過遇到空方襲擊翻黑，終場下跌121.18點或0.43%，收在28182.6點，日K結束連5紅，成交量放大到5092.71億元。

不過中小型股卻表現強勁，櫃買指數開盤上漲0.27點、來到262.64點，終場上漲1.82點或0.69%，收在最高點264.19點，日K連3紅，成交量為1262.47億元。今日個股成交量排行榜前五名為：華邦電、旺宏、力積電、台玻、華東；個股成交值排行榜前五名為：華邦電、台積電、欣興、緯創、鴻海。

今日大盤壓盤重心就在於權王台積電，今日以平盤價1495元開出，早盤一度衝至1500元，隨後翻黑，最後一盤爆出7007張賣單，終場收在今日最低價1480元，下跌15元或1%，拖累大盤指數就有119點，也就是說今日幾乎所有的跌點都是來自於台積電。

不過中小型股仍是收在最高點，可以觀察出還是有不少族群表現強勁，今日電子資金成交比重達到8成以上，顯示出電子股仍是盤面熱度所在。

今日PCB族群持續走高，AI潮流下，高階玻纖布、銅箔基板（CCL）、T-Glass、ABF載板等PCB重要原材料都喊缺貨、漲價，且短期之內問題難解，其中指標股欣興公布11月合併營收達新台幣115.41億元，月增1.89%，年增20.43%，此外，亞系外資上修欣興目標價到271元，帶動今日股價一度上漲逾6%，終場則是上漲逾2%。

也因此帶動PCB相關股一同走高，榮科、台虹、毅嘉、德宏、燿華攻上漲停板，泰鼎-KY上漲逾6%，博智、南電上漲逾5%，高技、台玻、金居上漲逾4%。

不僅如此，記憶體族群也有買單撐腰，其中華邦電一度衝到71.6元，創下25年新天價，終場上漲逾5%，旺宏上漲逾4%，力積電上漲逾3%，只有南亞科因為被分盤交易，因此下跌近1%。

IC設計族群也有買單挹注，倚強科、威盛、世紀*攻上漲停板，其中世紀*與斐成開發在昨日宣布以每股33.525元、至多4.55億元公開收購工業廢水處理設備大廠萬年清，帶動今日股價攻上漲停價114.5元，其他IC設計族群也有表現，創惟上漲逾7%，晶宏上漲逾6%，迅杰、鈺創、世芯-KY上漲逾4%。

矽光子概念股也是人氣聚焦所在，波若威、華星光、IET-KY攻上漲停板，穎崴上漲逾6%，華星光、訊芯-KY、環宇-KY上漲逾4%，旺矽上漲逾3%。

