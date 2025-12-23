台積電收最高價1490元 台股終場漲160點

▲台北股市今（23）日終場上漲160.83點或0.57%，收在28310.47點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 科技股持續反彈走高，美股四大指數週一全數走高，費半指數終場上漲逾1%，台北股市今（23）日開盤上漲103.5點、來到28253.14點，終場上漲160.83點或0.57%，收在28310.47點，成交量為4203.9億元。

中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.35點、來到267.2點，終場上漲0.9點或0.34%，收在267.76點，成交量為1404.68億元。今日個股成交量排行榜前五名為：力積電、台新新光金、華邦電、華通、玉山金；個股成交值排行榜前五名為：台積電、力積電、華星光、南亞科、華邦電。

權值股走勢分歧，權王台積電開高走高，以1475元盤上開出，最後一盤爆出3511張買單，終場收在最高價1490元，上漲25元或1.71%，挹注大盤指數就有199點，也就是說扣除掉台積電帶來的漲點，台股是呈現走低的；鴻海終場收在平盤價224元。

台積電的走高，帶動設備族群一同走強，豪勉、惠特攻上漲停板，弘塑、濾能上漲逾5%，光罩上漲逾4%，竑騰、昇陽半導體、巨漢、志聖上漲逾3%，昇益、三聯、漢唐、瑞耘、亞翔、均華上漲逾2%。

矽光子也同步走強，華星光受惠於法說會好消息，帶動股價攻上漲停價291.5元，環宇-KY攻上漲停板，聯鈞上漲逾6%，波若威上漲逾3%，立碁、台燿、光焱、訊芯-KY上漲逾2%。

PCB族群也持續走高，新復興攻上漲停價56.9元，博智上漲逾7%，華通、榮科上漲逾5%，毅嘉上漲逾4%，志聖上漲逾3%，台燿、高技上漲逾2%。

非電族群由營建股領漲，遠雄上漲逾6%，聯上發上漲逾4%，愛山林、達麗、建國、華固上漲逾3%，森寶、國產上漲逾2%。

此外，黃金現貨價今日再創新高價，來到每盎司4490美元，帶動相關概念股走高，光洋科攻上漲停價69.3元，佳龍上漲逾4%，期元大S&P黃金正2上漲逾3%，金益鼎、期元大S&P黃金上漲逾1%。

不過記憶體族群卻逆勢走低，力積電下跌逾3%，南亞科、旺宏下跌逾1%，華邦電下跌逾0.14%；帶動模組廠同步走低，商丞上漲逾3%，宇瞻、品安上漲逾2%，宜鼎上漲逾1%。

