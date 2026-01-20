台積電收最高1755元 台股終場上漲120點

▲台北股市今（20）日終場上漲120.7點或0.38%，收在今日最高點31759.99點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 台北股市多頭氣焰藏不住，今（20）日開低走高，開盤下跌54.95點、來到31584.34點，盤中在電子股的拉抬下翻紅，終場上漲120.7點或0.38%，收在今日最高點31759.99點，成交量為7771.05億元。

中小型股同步開低走高，櫃買指數開盤下跌0.63點、來到294.48點，終場上漲2.5點或0.85%，收在297.61點，再創逾25年新高，成交量為1922.7億元。今日個股成交量排行榜前五名為：友達、聯電、台玻、可寧衛*、富喬；個股成交值排行榜前五名為：台積電、欣興、聯電、富喬、台玻。

權值股走勢分歧，權王台積電以1740元盤下開出，隨後一路走高，最後一盤爆出4217張買單，終場收在今日最高價1775元，上漲15元或0.85%，貢獻大盤指數就有112點，也就是說今日有超過9成以上的漲點來自於台積電；鴻海開低走低，最後一盤爆出4549張賣單，終場收在最低價223.5元，下跌6元或2.61%。

台積電開低走高，帶動相關概念股同步走強，美達科技、上品攻上漲停板，晶彩科、致茂上漲逾8%，其中致茂在今日成功站上千元，成為千金股一份子，巨漢、東研信超上漲逾6%，旺矽、帆宣、博磊、印能科技上漲逾5%。

矽光子概念股也有買單挹注，光焱、聯亞、IET-KY、華星光攻上漲停板，聯電、穎崴上漲逾8%，立碁上漲逾7%，穩懋、眾達-KY、波若威上漲逾6%，旺矽、聯鈞上漲逾5%。

PCB族群今日持續走高，立誠、台玻、合正、建榮攻上漲停板，南電上漲逾7%，瀚宇博、松上、台虹、華通、亞泰金屬上漲逾３％。

節能概念股話題不減，嘉晶、元晶、強茂、鼎元攻上漲停板，立碁上漲逾7%，樂事綠能上漲逾5%，安集、大亞、碩禾、茂矽上漲逾3%。

