台積電收1520元 台股終場下跌103點

▲台北股市今（30）日終場下跌103.76點或0.36%，收在28707.13點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 台北股市距離封關倒數兩天，由於昨（29）日創下歷史新高點，今（30）日迎來拉回賣壓，開盤下跌87.07點、來到28723.82點，雖然尾盤數度翻紅，不過最後一盤摜入賣壓，終場下跌103.76點或0.36%，收在28707.13點，成交量為4588.53億元。

不過中小型股表現強勁，櫃買指數開盤下跌0.09點、來到272.73點，盤中成功翻紅，終場上漲1.72點或0.63%，收在274.54點，日K連7紅，成交量為1378.44億元。

廣告 廣告

今日個股成交量排行榜前五名為：群創、華邦電、力積電、友達、可寧衛*；個股成交值排行榜前五名為：華邦電、台積電、南亞科、群創、京元電子。

權值股多數走低，今日壓盤重心在於權王台積電，今日以1515元盤下開出，尾盤數度回到平盤價，不過最後一盤爆出2391張賣單，終場下跌10元或0.65%，收在1520元，拖累大盤指數就有79點；鴻海同樣開低走低，終場下跌3元或1.3%，收在228元，拖累大盤指數就有13點。

此外，PCB族群整體走勢也稍嫌疲軟，德宏、建榮、泰鼎-KY下跌逾4%，台虹、台燿、亞泰金屬、銘旺科下跌逾3%，台玻、合正、榮科、群翊、達航科技、騰輝電子-KY、瀚宇博下跌逾2%。

昨日強勁的鋼鐵族群今日也有拉回，第一銅下跌逾8%，大甲、長榮鋼下跌逾2%，嘉鋼、友鋮、春源、新光鋼、允強、豐興、世紀鋼下跌逾1%。

不過今日有不少族群表現強勁，帶動櫃買指數成功翻虹，其中面板級扇出型封裝再度成為資金追捧對象，指標股群創今日再度拉出一根漲停板，來到16.3元，矽格上漲逾5%，東捷、弘塑上漲逾3%，晶彩科上漲逾2%，欣銓上漲逾1%。

此外，雖然台積電震盪走低，但相關供應鏈卻持續走強，設備股表現強勁，矽科宏晟上漲逾68.9%，川寶、由田攻上漲停板，揚博上漲逾9%，中砂上漲逾5%，家登、惠特、天虹、竑騰上漲逾4%，昇陽半導體、東捷、豪勉、弘塑上漲逾3%。

矽光子概念股也同步走高，光焱攻上漲停價502元，光聖上漲逾7%，華星光、矽格上漲逾5%，IET-KY上漲逾4%，穎崴、波若威、眾達-KY上漲逾3%，蔚華科、聯鈞上漲逾2%。

記憶體族群也止跌回漲，華邦電強漲逾8%，並且爆出超過40萬張大量，成交金額擠下台積電位居今日冠軍，南亞科上漲逾3%，旺宏、力積電上漲逾1%；帶動模組廠同步走高，凌航、宇瞻攻上漲停板，威剛上漲逾8%，品安上漲逾7%，創見上漲逾6%，廣穎、十銓上漲逾3%。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

股王信驊氣勢如虹！衝7715元新天價 今年已漲5440元、漲幅逾2倍

交投氣氛淡！美股週一全數收黑 逢高拉回！台股開盤下跌87點

0050規模上兆元！寫下新里程碑 謝金河：資金流動愈來愈有效率