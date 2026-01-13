台積電收1710元寫收盤新高 台股收漲139點

▲台北股市今（13）日終場上漲139.93點或0.46%，收在30707.22點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 受科技股上漲帶動，美股週一全面反彈，道瓊、標普500指數以歷史新高作收，帶動台北股市今（13）日開盤上漲63.57點、來到30630.86點，盤中最高一度來到30973.85點再創新高點，不過隨後遇到賣壓襲擊，盤中一度翻黑，終場上漲139.93點或0.46%，收在30707.22點，成交量為7234.27億元。

中小型股卻開高走低，櫃買指數開盤上漲0.33點、來到286.9點，早盤一度來到288.94點，再創逾25年來新高表現，盤中不敵賣壓翻黑，終場下跌1.21點或0.42%，收在285.36點，成交量為1733.1億元。

今日個股成交量排行榜前五名為：友達、華新、康舒、金寶、群創；個股成交值排行榜前五名為：台積電、華通、國巨*、聯發科、欣興。

權值股走勢分歧，權王台積電氣勢如虹，早盤一度衝至1720元，再創新天價，終場則是上漲20元或1.18%，收在1710元，同樣創下收盤新高表現，貢獻大盤指數就有150點，也就是說扣到台積電貢獻的漲點，台股指數是走跌的。

鴻海開高走低，終場下跌2元或0.88%，收在266.5元，拖累大盤指數就有9點；台達電則是下跌25元或2.37%，收在1030元，拖累大盤指數有20點。

不過台積電法說會即將召開，不只是台積電今日創新天價之外，相關供應鏈股價也同步走高，設備股表現最精彩，矽科宏晟、漢唐、巨漢、竑騰、東捷攻上漲停板，帆宣上漲逾7%，濾能上漲逾5%，亞翔、竹陞科技、旺矽、致茂、朋億*上漲逾3%。

半導體族群也同步走高，力成攻上漲停價242元，台星科、矽格上漲逾6%，聯發科、日月光投控上漲逾2%。

此外，節能概念股持續走高，森崴能源、國碩、天方能源攻上漲停板，元晶上漲逾7%，泓德能源上漲逾5%，聯合再生、茂迪、日友、盈正上漲逾54%。

PCB族群則是漲跌互見，強恆強的有榮科上漲逾7%，華通上漲逾6%，南電、慶生上漲逾5%，欣興上漲逾4%，燿華、臻鼎-KY上漲逾3%；不過也有漲多拉回的個股，德宏下跌逾5%，定穎投控、博智下跌逾4%，尖點、達航科技、泰鼎-KY、台郡、柏承、高技、楠梓電、亞泰金屬下跌逾3%。

此外，記憶體族群也多數走低，南亞科下跌逾3%，華邦電下跌逾2%，旺宏下跌0.49%，唯獨力積電上漲逾1%。

