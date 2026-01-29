台積電收1805元 台股爆歷史巨量下跌267點

▲台北股市今（29）日終場下跌267.55點或0.82%，收在32536.27點。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 台北股市今（29）日迎來拉回賣壓，呈現開高走低，開盤上漲24.2點、來到32828.02點，盤中最高一度來到32996.03點、再創新高點，隨後跳水翻黑，終場下跌267.55點或0.82%，收在32536.27點，日K結束連5紅，成交量放大到9307.94億元，再創新天量。

櫃買指數開盤下跌0.05點、來到309.23點，終場下跌3.8點或1.23%，收在305.48點，成交量為2306.3億元。今日個股成交量排行榜前五名為：力積電、群創、旺宏、華邦電、華新；個股成交值排行榜前五名為：台積電、華邦電、旺宏、力積電、南亞科。

權值股多數走低，權王台積電早盤一度衝至1835元，創新天價，隨後跳水翻黑，終場下跌15元或0.82%，收在1805元，拖累大盤指數就有113點；鴻海同樣開高走低，終場下跌1.5元或0.67%，收在224元，拖累大盤指數就有7點。

前幾日走強的族群今日遇壓拉回，設備股連同台積電一起走低，雷科、家登下跌逾9%，博磊下跌逾6%，家碩、光罩下跌逾5%，京鼎、台灣精材、晶彩科、美達科技、由田、穎漢、東研信超下跌逾4%。

矽光子概念股也賣壓沉重，聯電被打到跌停板68.4元，長興下跌逾7%，光焱下跌逾6%，台燿、穩懋下跌逾5%，立碁、蔚華科、創威、明泰下跌逾3%，穎崴、前鼎、台星科、旺矽下跌逾2%。

PCB族群也漲多拉回，榮科、恩德、聯茂、欣興下跌逾6%，台光電、景碩、南電、台燿下跌逾5%，合正、達航科技、新復興、定穎投控、尖點、金居、台玻、南亞、楠梓電下跌逾4%。

不過記憶體族群卻有零星點火，旺宏攻上漲停價92.1元，華邦電上漲逾2%，南亞科收在平盤價297元，力積電下跌0.46%。

資金今日轉往鋼鐵族群，燁興、中鴻、威致攻上漲停板，中鋼、第一銅、榮剛、海光上漲逾5%，新鋼上漲逾4%，大成鋼、彰源、千興、聚亨、燁輝、建錩上漲逾3%。

