台積電收1820元新天價 台股終場上漲485點創新高

（中央社記者張建中台北28日電）台股今天台積電創下新天價，加上塑膠等傳統產業股走強，加權指數終場攀至32803.82點歷史新高，上漲485.9點，成交值新台幣8309.93億元。

台積電股價表現強勁，收在1820元，再創新天價，上漲40元，市值突破47兆元，攀高至47.19兆元，貢獻大盤約321點。

記憶體廠旺宏預期今年營運可望好轉，瞄準記憶體市場供不應求商機，決定斥資220億元擴產，股價強攻漲停，達83.8元，帶動記憶體族群股價齊揚，華邦電和晶豪科同步攻上漲停。

聯發科、日月光投控和台達電等權值股，以及微控制器（MCU）廠在漲價效應發酵下，股價也有不錯表現，推升整體電子類股指數上漲1.81%。

傳統產業股方面，電纜類股指數上漲3.83%，塑膠、機電類股指數上漲逾2%，鋼鐵和航運類股指數上漲逾1%，表現強勢；紡織類股指數下挫0.94%，相對疲弱。

衛福部疾管署27日宣布，預計3月中將「立百病毒感染症」列為第5類法定傳染病，防疫概念股今天持續強漲，南六、毛寶及熱映皆攻上漲停。

資深分析師劉坤錫表示，在強勁產業基本面支撐下，台股延續創高走勢。聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議本週登場，密集財報週也陸續展開，都是市場近期關注重點。（編輯：楊蘭軒）1150128