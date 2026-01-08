台積電攻略3／台積電井噴還能抱？ 陳重銘：只要這2件事不變1股都不賣

不敗教主陳重銘認為台積電高檔盤整難免，靜待高點回落100元，才是迷人買點。

護國神山台積電一舉攻上1,705元新天價，便進入高檔盤整，投資人既期待又怕受傷害，面對「大象跑百米」的狂熱行情，現在該追嗎？不敗教主陳重銘保持淡定，「股價創高後，在1,700元盤整也是難免，要逢回再接，等回落100元才是台積電迷人買點。」他也透露自己的台積電續抱，「好公司的成長性要看老闆砸錢速度，只要獲利持續成長、資本支出持續擴大，我就不會賣。」

當利多滿天飛，股民手癢追高後，往往陷入高檔震盪而被震到睡不著覺，陳重銘強調，要用估值來做理智判斷，「當股價高於你能接受的估值區間，就不追；回到估值甜蜜點，再分批買。」他說。

陳重銘觀察，大型股狂飆，已變成股市的特色，但投資人仍要避免盲目追高而受傷，「台積電這種市值40兆等級的大象，都能夠快速奔跑，本來讓我覺得意外，但回頭看看輝達、特斯拉等超級大公司，過去幾年也是漲幅驚人！可見只要公司前景看好，市場上資金會集中在這些大型公司，一路推升往上。」

1、高點回落100元，是合理估值

而大象跑百米，陳重銘提醒，先不急著追，「台積電不是飆股體質，股價陡直上漲後，會用一段箱型整理來消化漲幅。」他教戰估出合理價，即可靜待買點到來。

以市場上對2026年台積電的EPS（每股純益）預估80元，20倍本益比計算，合理股價為1,600元，「當台積電從高點1,705元下跌100元時，我認為就是迷人的買點，此時進場較安穩，勝率高。」

2、2大指標仍成長，抱股不賣

陳重銘把台積電視為傳家股，一股都不賣，他緊盯2個訊號，「資本支出增加」及「獲利成長」，他說，只要這2項都達標，手中持股就不必賣出。

「台積電還可以再抱幾年？我的答案是永久。」陳重銘說，台灣的護國神山台積電，已經變成全球的護國神山，AI科技發展需要IC，而台積電製程技術全球第一，「世界各國既然打不贏他，乾脆加入他，請台積電來幫他們生產晶片。」台積電目前5奈米、3 奈米製程技術在全球幾乎無人能敵，這不僅帶動營收更高，毛利也隨之攀升，「外資高盛甚至預估台積電未來毛利率達60％，我認為這將成為常態。」

隨著2奈米製程正式開啟，外資估獲利持續成長，紛紛上修獲利預期，陳重銘觀察，2025年市場估2026年的EPS為72元，今年已上修80～90元，2027年預估EPS更是破百，「只要獲利結構沒有改變，台積電的股價就有持續向上的底氣。」

此外，資本支出仍持續增加，「要看一家企業的成長性，我最愛看它的資本支出，台積電砸錢擴廠2026～2028年達1,500億美金，比往年都多，相較過去每年約300～400億美金，可見老闆對未來看好。」陳重銘說，只要資本支出沒有下修，表示擴產腳步沒有放慢，台積電就能持股續抱。

