台積電效應加溫！熊本訪團會晤高市議會 雙城合作再深化

▲熊本縣議會再訪高雄，康裕成：台日情誼升級產業戰略夥伴。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】日本熊本縣議會「熊本台灣交流促進會」訪問團今（12）日上午再次來訪高雄市議會，由會長藤川隆夫率團拜會。高雄市議長康裕成表示，雙方因熊本大地震時高雄、台南大量的賑災捐款協助重建，以及近年來台積電設廠，已建立深厚友誼，此次再度相聚，更像是老朋友的重逢，格外親切溫暖。

康議長說，2016年熊本大地震發生時，高雄、台南共募得6千多萬元捐款，由她與時任高雄市長陳菊、台南市長賴清德等共同組團親赴日本轉交；加上台積電熊本一廠已正式量產、二廠近期宣布提升為3奈米先進製程，雙方情誼又因台積電更加深厚穩固。

廣告 廣告

今日為表達對訪團的重視，高雄市議會由國民外交促進會會長湯詠瑜、副會長鄭孟洳、陳幸富等人共同出席陪同交流，雙方就城市治理、產業發展及未來合作方向進行深入意見交換，現場互動熱絡。

康議長恭喜日本首相高市早苗，在眾議院大選中，獲得廣大民意支持，台灣也非常關注並感到與有榮焉，尤其她承襲已故前首相安倍晉三「台灣有事就是日本有事」的觀點，更對台灣有很大的鼓舞。期待未來在高市首相的帶領下，持續與台灣攜手友好前行。

康議長也特別感謝藤川會長長期對高雄的支持與關心。她提到，無論是推動雙方議會交流，或是在高雄遭遇災害時第一時間傳來的溫暖問候，這份真誠關懷，正是台日地方交流中最令人珍惜的情誼，也讓雙方關係更加堅實。

藤川隆夫會長則表示，2016年發生熊本大地震，收到台灣各界高度關心，為熊本災後復興帶來動力；隨著2017年高雄進一步與熊本締結為友好城市，再加上台積電設廠，雙方交流更趨密切、航班日趨密集，但也共同面臨產業發展過程中的水電、能源等挑戰，期盼雙方在相關議題上加強交流、友誼持續深化。

展望未來，康議長期待隨著半導體產業持續深耕，高雄與熊本於既有深厚情誼上，邁向更高層次的夥伴關係，讓這份根植於信任與真誠的友誼，在未來持續穩健前行、歷久彌新。（圖╱高雄市議會提供）