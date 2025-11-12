台積電效應助漲 苗栗房價3年漲27％ 縣府多管齊下穩房市
據實價登錄資料顯示，苗栗縣2025年第一季平均房價較三年前上漲 27.2％，為中部五縣市漲幅最高。縣府分析，房價上升主因包括台積電及竹科投資外溢效應。為減輕在地青年及首購族壓力，苗栗縣長鍾東錦指示盤點適宜土地，提供並積極協助國家住都中心規劃興辦，並配合內政部社宅興辦推動「青年婚育宅」概念，於社宅出租上新增「婚育家庭」特殊保留戶資格及租金優惠，並放寬申請資格，不限於戶籍設置苗栗縣的居民。
工商處長詹彩蘋分析，近年因台積電竹南投資效應、周邊產業鏈聚集、交通建設延伸與人口回流等多重因素影響，使苗栗縣房價有明顯漲幅。同時，縣府致力推動「桃竹苗大矽谷」計畫及各產業園區開發，引進高附加價值產業與在地就業機會，提高青年留鄉發展意願，造成苗栗縣今年第一季房價漲幅高達2成7，為中部5縣市最高。
詹彩蘋表示，為降低青年居住負擔及實現安居環境，縣府配合內政部各項住宅政策，包含協助國家住都中心辦理社會住宅興建、推動社會住宅包租代管計畫、辦理住宅貸款利息補貼及租金補貼等。因考量縣府財政及人力有限，目前適由縣府盤點適宜土地，提供並積極協助國家住都中心規劃興辦社宅。以因應竹科外溢效果及桃竹苗大矽谷計畫帶來的外來人口流入，多方照顧在地及外來就業就學青年。
詹彩蘋說明，同時為減輕青年及新婚育兒家庭的租屋負擔，「300億元中央擴大 租金補貼專案」除了既有的相關租金補貼外，針對單身青年（39歲以下）另外加碼補助1.2倍，新婚家庭1.3倍，育有未成年子女（含胎兒）1.4倍；社會住宅包租代管於今年10月1日起開始實施「青年婚育租屋協助專案」，新婚及婚育家庭可申請「修繕或新購育兒安全設施設備」的補助。另外還有針對育有未成年子女的首購族推出「自購住宅貸款利息補貼」，可享有更低貸款利息優惠，讓青年新婚家庭能在苗栗縣安居立家。
目前，苗栗縣政府住宅政策推動將縣有市場用地，包括建國花市及中山市場等，以市場結合住宅及其他開發利用，採促參方式辦理，目前已進入政策公告階段，藉由民間投資興建辦理市場招商規劃及附屬住宅設施的開發利用，以公私協力方式打造多元友善住宅，活化閒置縣有土地，後續也將研議結合「婚育宅」或「青年住宅」的可行性，共同實現讓苗栗縣民「住得起、住得好、 住得安心」的居住願景。
地政處則針對防堵炒作，提出強化預售屋「定型化契約」查核，不定期預售屋買賣稽核，嚴格查核契約轉讓，重罰轉讓，防堵炒作。 並提高實價登錄查核比例，增加查核比例，確保買賣價格合理，若發現申報不實，依《不動產成交案件實際價格登錄條例》裁處，避免炒作。同時，地方房市監測平台新建置了栗智網，增加「房市動態資訊分析」功能，分析價格走勢、交易熱區，提供民眾透明資訊。
其他人也在看
廚餘控管 苗縣府盼中央撥預算
苗栗縣議員廖秀紅11日針對縣府禁止廚餘養豬一事提出質詢，苗栗縣長鍾東錦答詢表示，由於同意廚餘養豬是中央，但中央只核准，卻沒有給多的人力預算到縣市政府管控廚餘，目前非洲豬瘟已成了政治事件，縣市政府一旦發生豬瘟是不得了的，中央如果可以跟地方談清楚如何管理廚餘養豬，苗栗縣政府一定全力配合。中時新聞網 ・ 1 天前
2025苗栗縣獅潭鄉仙草花節來了！紫色花海、市集表演、地景藝術、假日接駁、交通管制資訊一次看！
2025苗栗縣獅潭鄉仙草花節「獅潭花饗宴」11/29～12/14浪漫來襲！紫色花海仙氣滿滿、地景打卡點、遊戲闖關集點、週末限定市集&表演，堪稱苗栗最盛大、最好玩的花海盛宴，全臺灣最具創意的仙草美食盛宴，一起到苗栗獅潭鄉感受仙草花海的浪漫。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 23 小時前
受鳳凰颱風影響，銅鑼杭菊生活節延至11/29登場 浪漫賞花路線、杭菊宴美食、接駁車資訊一次看！
2025銅鑼杭菊生活節原訂11/15～11/16舉辦，但因鳳凰颱風影響，延期至11/29～11/30在苗栗縣銅鑼鄉樟樹村登場，苗栗縣富農農產運銷合作社以「菊內人」為主題，結合賞景體驗、食農文化、低碳旅遊與國際交流，在杭菊盛放之際，走進銅鑼鄉找到屬於自己的「菊內人時刻」，體驗杭菊花海的魅力。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前
手握多題材！「這代工大廠」明年氮化鎵產能擴大盤中展多頭攻勢 爆量漲停鎖死
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導晶圓代工大廠力積電（6770）受惠於手握AI伺服器電力革命題材，氮化鎵（GaN）技術平台產能擴充，預計明（2026）年產能擴大，...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
半導體股集體噴發！華東悍拔5根漲停「6天飆65%創天價」 這檔強彈6%甩重挫陰霾
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（12）日開高震盪，終場漲162.14點，收在27,947.09點，漲幅0.58%，上市半導體族群也紅光滿面，相關個股普遍...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
【Andy老爹試駕】5+2七人座豪華SUV 前排的零重力座椅是什麼體驗？ Hyundai Santa Fe Calligraphy
【Andy老爹試駕】5+2七人座豪華SUV 前排的零重力座椅是什麼體驗？ Hyundai Santa Fe CalligraphySiCAR愛車酷 ・ 1 天前
鳳凰攪局幸未釀災 苗栗銅鑼杭菊迎花期 (圖)
苗栗縣銅鑼鄉是國內杭菊最大產地，先前已因連續降雨農損近4成，又遇颱風鳳凰攪局。銅鑼鄉農會12日表示，目前杭菊花開約4成，所幸風雨不大未見明顯災情，也即將進入最佳賞花期。中央社 ・ 16 小時前
權王尾盤遭下殺 台股收盤漲162點收復月線！台積電收1475元
美股主要指數週二漲跌互見，台積電ADR收跌1.39%。台股今日（11/12）開高走高，開盤不久即漲百點，盤中漲勢逐步擴大，指數最高漲近300點至28071點，眼看就要重登2萬8千點大關。可惜台積電、台達電、聯發科尾盤遭下殺；台股收盤漲了162.14點，以27947.09點作收，漲幅0.58%，收復月線，但仍在10日線之下。太報 ・ 20 小時前
台積電尾盤漲勢收斂 台股衝28000點再遇反壓
（中央社記者潘智義台北12日電）台股今天開高震盪走高，台積電盤中反彈，印刷電路板（PCB）族群走強，部分記億體族群延續漲勢，指數盤中漲逾200點，重返28000點；不過尾盤台積電遇賣單調節，台股漲勢收斂，終場未能站穩28000點。中央社 ・ 20 小時前
《其他電》鴻海前三季每股淨利10.38元
【時報-台北電】鴻海(2317)公告董事會通過114年第三季合併財務報告。民國114年前三季營業收入5兆4967億3273萬6千元，營業毛利3448.34億元，營業利益1736.32億元，稅前淨利2111.63億元，淨利1614億元，歸屬於母公司業主淨利1441.41億元，基本每股盈餘10.38元。（編輯：沈培華）時報資訊 ・ 19 小時前
遠傳10月份營收 締歷年同期最佳成績
遠傳（4904）公佈10月份自結營利概況。受惠於iPhone17熱銷帶動5G升級潮、數位生活服務穩健成長，以及企業智慧資通訊動能挹注，締造歷年同期最佳營運成績。合併總營收再破百億，達110.32億元，年增12.1%；合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）達32.62億元，雙雙創下單月歷史新高。稅後淨利12.67億元，年增12.7%；每股盈餘（EPS）0.35元，稅後淨利、EPS同步站上同期歷史新高。另累計至今年10月，遠傳合併總營收、合併EBITDA和稅後淨利年成長率分別為4.0%、5.0%和9.4%，達到新台幣886.93億元、315.20億元和113.31億元。累計每股盈餘（EPS）為新台幣3.14元，展現穩健成長動能。遠傳10月份行動通訊業務表現亮眼，iPhon ...台灣新生報 ・ 1 天前
傳鴻海將拿下納智捷？ 裕隆嗨衝漲停 鴻華勁揚6％
傳鴻海將拿下納智捷？ 裕隆嗨衝漲停 鴻華勁揚6％EBC東森新聞 ・ 23 小時前
鴻海Q3獲利576.7億元創歷史新高 AI伺服器營收提前破兆元目標
鴻海董事會通過第三季財報，在蘋果iPhone新機出貨、AI伺服器出貨量增加下，鴻海第三季稅後淨利高達576.73億元、創下單季歷史新高，季增率高達30％、年增率也有17％，單季EPS為4.15元，則是創下2007年第四季以來新高，鴻海也公布，前三季AI伺服器營收已經站上兆元大關、提前一個季度達標，第四季AI伺服器機櫃出貨量仍可望季增。鏡報 ・ 19 小時前
苗縣廚餘養豬解禁？ 鍾東錦：可商量有條件
（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）苗栗縣為防範非洲豬瘟，全面禁止廚餘養豬，即便疫情解禁後仍持續禁止，由於縣內消費習慣偏好廚餘飼養的黑毛豬，對於未來能否解禁？縣長鍾東錦說，可討論商量，但有條件。中央社 ・ 1 天前
realme 15 Pro 開箱~ 7000mAh大電池+旁路充電，AI 圖像精靈這樣玩，realme 15 實測
現在智慧手機+ AI 能幫你變化出好多新功能，這次realme 15 系列也不例外，新增的 AI 圖像精靈還挺有趣，下個指令就能幫你的照片完成天馬行空的想像，這麥兜小米 ・ 23 小時前
三大法人賣超台股77.97億元
（中央社台北12日電）台股今天漲162.14點，收在27947.09點，成交值新台幣5605.09億元。三大法人外資及陸資賣超、投信賣超、自營商買超，合計賣超77.97億元。中央社 ・ 19 小時前
「Signia by Hilton」到台南 黃偉哲力挺
[NOWnews今日新聞]福泰集團昨（11）日拜會台南市長黃偉哲，說明將與希爾頓集團合作，引進國際高端品牌「SigniabyHilton」到台南的計畫，預計於「台南大億麗緻酒店」原址進行全面翻修。此舉...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
【盤後焦點】台積電尾盤漲勢收斂 台股衝28000點再遭壓回
（中央社記者潘智義台北2025年11月12日電）台股今天開高震盪走高，台積電(2330)盤中反彈，印刷電路板（PCB）族群走強，部分記億體族群延續漲勢，指數盤中漲逾200點，重返28000點；不過尾盤台積電遇賣單調節，台股漲勢收斂，終場未能站穩28000點。加權指數終場收在27947.09點，漲162.14點，漲幅0.58%，成交值新台幣5605.09億元。台積電盤中上漲20元，終場收在1475元，上漲10元，漲幅0.68%；鴻海(2317)收在251元，上揚4.5元，漲幅1.83%；台達電(2308)收967元，下跌5元；聯發科(2454)收1245元，上漲5元。印刷電路板族群今天走強，富喬(1815)收91.3元、台玻(1802)收35.25元、金像電(2368)收548元，均強勢攻上漲停板；台光電(2383)盤中大漲7.19%，終場以1345元作收，漲幅1.89%；台燿(6274)中場攻上漲停415元，收在407元，勁揚7.81%。部分記億體族群也延續漲勢，包括創見(2451)、華東(8110)、宜鼎(5289)分別攻上漲停價196.5元、38.3元及523元；南亞科(2408)中央社財經 ・ 19 小時前
豬瘟禁令解除！鹿港古早辦桌菜「香酥卜肉」驚險入菜單 凍漲維持原價
鹿港小吃宴2.0「鹿溪宴」將於11月29日、30日隆重登場！今年菜單共提供19道精緻美食，包括首次入榜的古早味辦桌菜「香酥卜肉」，以及去年廣受好評的「豆包菜捲」與「圓環頂麵食館」等招牌菜色。儘管物價上漲，鹿港鎮長許志宏表示將凍漲維持原價，民眾只需新台幣5000元有找即可享用豐盛菜餚。活動將一連舉辦兩天，每天提供100桌，每人限報1桌，以確保公平性。TVBS新聞網 ・ 17 小時前
普發一萬入帳倒數！小米雙11加碼最高現折兩萬 通訊行還有買一送一
全民期待的普發現金一萬元即於11月12日入帳，市場買氣蓄勢待發，小米於雙 11 檔期宣布「三重好禮」加碼優惠；於全台小米之家購買年度旗艦攝影手機 Xiaomi 15 Series，可享以舊換新最高折扣 NT$21,700；小米商城mi.com 搭配滿額折扣與積分加倍回饋，折上折、買越多賺越多。小米之家同步推出驚喜滿額贈活動，凡購買手機與平板滿萬元即贈 Xiaomi 手環 9 NFC 乙個。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前