台積電效應助漲 苗栗房價3年漲27％ 縣府多管齊下穩房市

苗栗縣2025年第一季平均房價較三年前上漲 27.2％，為中部五縣市漲幅最高。（謝明俊攝）

據實價登錄資料顯示，苗栗縣2025年第一季平均房價較三年前上漲 27.2％，為中部五縣市漲幅最高。縣府分析，房價上升主因包括台積電及竹科投資外溢效應。為減輕在地青年及首購族壓力，苗栗縣長鍾東錦指示盤點適宜土地，提供並積極協助國家住都中心規劃興辦，並配合內政部社宅興辦推動「青年婚育宅」概念，於社宅出租上新增「婚育家庭」特殊保留戶資格及租金優惠，並放寬申請資格，不限於戶籍設置苗栗縣的居民。

工商處長詹彩蘋分析，近年因台積電竹南投資效應、周邊產業鏈聚集、交通建設延伸與人口回流等多重因素影響，使苗栗縣房價有明顯漲幅。同時，縣府致力推動「桃竹苗大矽谷」計畫及各產業園區開發，引進高附加價值產業與在地就業機會，提高青年留鄉發展意願，造成苗栗縣今年第一季房價漲幅高達2成7，為中部5縣市最高。

詹彩蘋表示，為降低青年居住負擔及實現安居環境，縣府配合內政部各項住宅政策，包含協助國家住都中心辦理社會住宅興建、推動社會住宅包租代管計畫、辦理住宅貸款利息補貼及租金補貼等。因考量縣府財政及人力有限，目前適由縣府盤點適宜土地，提供並積極協助國家住都中心規劃興辦社宅。以因應竹科外溢效果及桃竹苗大矽谷計畫帶來的外來人口流入，多方照顧在地及外來就業就學青年。

詹彩蘋說明，同時為減輕青年及新婚育兒家庭的租屋負擔，「300億元中央擴大 租金補貼專案」除了既有的相關租金補貼外，針對單身青年（39歲以下）另外加碼補助1.2倍，新婚家庭1.3倍，育有未成年子女（含胎兒）1.4倍；社會住宅包租代管於今年10月1日起開始實施「青年婚育租屋協助專案」，新婚及婚育家庭可申請「修繕或新購育兒安全設施設備」的補助。另外還有針對育有未成年子女的首購族推出「自購住宅貸款利息補貼」，可享有更低貸款利息優惠，讓青年新婚家庭能在苗栗縣安居立家。

目前，苗栗縣政府住宅政策推動將縣有市場用地，包括建國花市及中山市場等，以市場結合住宅及其他開發利用，採促參方式辦理，目前已進入政策公告階段，藉由民間投資興建辦理市場招商規劃及附屬住宅設施的開發利用，以公私協力方式打造多元友善住宅，活化閒置縣有土地，後續也將研議結合「婚育宅」或「青年住宅」的可行性，共同實現讓苗栗縣民「住得起、住得好、 住得安心」的居住願景。

地政處則針對防堵炒作，提出強化預售屋「定型化契約」查核，不定期預售屋買賣稽核，嚴格查核契約轉讓，重罰轉讓，防堵炒作。 並提高實價登錄查核比例，增加查核比例，確保買賣價格合理，若發現申報不實，依《不動產成交案件實際價格登錄條例》裁處，避免炒作。同時，地方房市監測平台新建置了栗智網，增加「房市動態資訊分析」功能，分析價格走勢、交易熱區，提供民眾透明資訊。

