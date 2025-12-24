台積電效應擴及雲林 大北港公保地解編成關鍵 地方盼加速
台積電嘉義縣先進封裝廠預計明年正式量產，其外溢效應擴及雲林縣，臨近嘉義縣的雲林縣北港、水林、口湖等大北港地區土地需求量大增，可望帶動地方產業，但不少「公共設施保留地」已數十年遲未解編，嚴重影響未來發展，民眾強烈要求盡速解編，經雲林縣議員蔡岳儒在議會質詢，縣府24日表示已進行「公共設施用地專案通盤檢討」加速處理。
台積電於嘉義縣太保市嘉義科學園設廠，不僅帶動太保市與周邊朴子等鄉鎮的土地發展，連帶雲林縣北港、水林、口湖等遴近嘉義縣的鄉鎮也蒙受其利，近一年來不斷有人尋地、建房，民眾感嘆等了數十年，終於見到雲林沿海地區的發展曙光了，不過也發現一個問題「眾多公共設施保留地」恐影響整體發展。
蔡岳儒近期接獲大北港地區民眾陳情，希望公共設施保留地盡速解編或徵收，因此在縣議會質詢縣城鄉發展處長林長造，強調有些人的土地在阿公在世時就被設為公保地，過了3、40年阿公都去世了，政府相關單位卻還沒有設法解編，不僅對土地擁有人不公平，更影響地方發展，這是非常不合理的土地資源利用方式。
蔡岳儒表示，北港鎮目前正在進行第5次都市計畫通盤檢討，距第4次通檢已18年，民眾陳情土地被設定為公共設施保留地，若政府短期內徵收開發，大家可以接受，但綁了數十年不開發，已嚴重侵害其權益，水林、口湖也有很多公保地，盼公所、縣府、內政部都委會盡速徵收開發或解編還地於民。
林長造指出，張麗善縣長上任後就要求進行全縣公共設施用地專案通盤檢討，台西、四湖、麥寮已送內政部；斗六、褒忠、古坑、虎尾縣都委會已通過將送內政部；口湖、水林、二崙、元長、斗南、東勢、崙背加速進行中；口湖、水林與正在通盤檢討的北港一併處理，民眾若有任何意見，隨時可向縣都委會反映討論。
房仲業者分析，北港距嘉義縣太保台積電僅15公里，目前太保、朴子地價飆漲，北港的台積電外溢效應因此愈來愈明顯，連帶周邊的水林、口湖的土地需求都持續增加。另外，日後若雲林褒忠產業園區爭取到台積電進駐，大北港地區恰好在褒忠與太保台積電中間，極具發展潛力，有必要加速進行土地利用規畫。
更多中時新聞網報導
蕭煌奇目中無人嗨歌 揪李炳輝陪唱
蜜雪單飛 曝蕭亞軒讚新歌Demo抓耳
中職》統一獅賭了！百萬月薪選擇江少慶
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 100
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 34
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 1 天前 ・ 104
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 57
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆大量解僱
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 28
才官宣當媽喜訊 女星爆早產「寶寶夭折」！網友見亂象怒了
才官宣當媽喜訊 女星爆早產「寶寶夭折」！網友見亂象怒了EBC東森娛樂 ・ 1 小時前 ・ 1
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 1 天前 ・ 4
張文非孤狼有隊友？LINE好友僅「這兩人」 疑用Discord加秘密群組
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，他卻和母親沒有聯繫，LINE好友只有房東和房仲。不過，張文被發現信箱有註冊通訊軟體Discord，究竟是誰找「孤狼」加入也是疑點之一。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 74
4歲女童染二期梅毒！醫師一查傻眼了…阿嬤「愛的舉動」害慘孫女
中國安徽省一名4歲女童，因全身出現紅疹就醫，由於起疹處不痛不癢，醫師原本以為只是過敏，沒想到治療不見成效，疹子還越長越多，經檢測才發現女童罹患梅毒。原來女童的祖母患有梅毒，卻沒有治療，還經常「以嘴餵食」孫女，導致梅毒透過唾液傳播。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 194
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 1 天前 ・ 396
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 59
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 10
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 12
鄭麗文嗆陳方隅太無腦 她曝現場掌聲力挺
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文22日應邀赴東吳大學演講，政治系副教授陳方隅提問軍購、黨產相關議題，鄭麗文反嗆是三民自的忠實讀者，更酸問題太無腦，引發熱議。國民黨立委王鴻薇說，陳方隅的問題，...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 145
趁藍營虛弱攻城掠地？吳靜怡：柯文哲選「這縣市」恐成政壇震撼彈
即時中心／高睿鴻報導在野黨近期爭議滿天飛，政治評論員吳靜怡今（24）天接連點出，藍白兩黨不顧台灣過半數民意，四度封殺1.25兆國防特別條例；另，又以總統賴清德破壞憲政平衡為由，高喊「彈劾」；以及，深陷弊案的前民眾黨主席柯文哲，近期又頻頻發聲搏版面，引人注目。吳靜怡更點出，柯最近還透露想到南部經營，雖然許多人猜測可能是台南，但她卻直言說：「柯文哲若到高雄，恐怕才會成為政壇震撼彈！」。民視 ・ 6 小時前 ・ 197
電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫 嘴對嘴大方接招
11月12日凌晨1點，夏宇禾走出台北市中山區招待所，一位白衣男也走出大門，看他走得有些搖搖晃晃、腳步已經不穩，明顯有些醉意。隨後，白衣男靠著牆壁，夏宇禾則在其身邊陪伴，幾乎是貼在白衣男身上，彼此間的距離近到沒有縫隙，看來相當曖昧，儘管周邊還有數名男女友人，但他...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 45
楊思敏24年戀情告終 情斷「真相曝光」
娛樂中心／杜子心報導日籍女星楊思敏（日本名：小林麻美）出生於日本千葉縣，過去曾活躍於台灣演藝圈，昔日以電影《新金瓶梅》走紅、被封為「最美潘金蓮」的她，怎料就在事業起飛之際，當時年僅23歲的楊思敏卻發現罹患乳癌，並漸漸淡出演藝圈。而與楊思敏交往長達24年的台籍經紀人男友阿魯米（呂仁智），在今年10月底傳出分手，如今兩人分手的原因也悄悄浮出檯面。民視 ・ 1 天前 ・ 11
要變天了！全台最冷時段曝光 濕冷聖誕節「2地雨下最猛」
12月剩下沒幾天，首先將迎來聖誕節，接著就是跨年、元旦，不少民眾都安排好旅遊計畫，持續關注天氣發展情形。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，下波氣溫驟降時間，以及未來降雨情形。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2