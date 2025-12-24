台積電效應擴及雲林 大北港公保地解編成關鍵 地方盼加速

台積電嘉義縣先進封裝廠預計明年正式量產，其外溢效應擴及雲林縣，民眾要求盡速解編公保地以免影響未來發展。（張朝欣攝）

台積電嘉義縣先進封裝廠預計明年正式量產，其外溢效應擴及雲林縣，臨近嘉義縣的雲林縣北港、水林、口湖等大北港地區土地需求量大增，可望帶動地方產業，但不少「公共設施保留地」已數十年遲未解編，嚴重影響未來發展，民眾強烈要求盡速解編，經雲林縣議員蔡岳儒在議會質詢，縣府24日表示已進行「公共設施用地專案通盤檢討」加速處理。

台積電於嘉義縣太保市嘉義科學園設廠，不僅帶動太保市與周邊朴子等鄉鎮的土地發展，連帶雲林縣北港、水林、口湖等遴近嘉義縣的鄉鎮也蒙受其利，近一年來不斷有人尋地、建房，民眾感嘆等了數十年，終於見到雲林沿海地區的發展曙光了，不過也發現一個問題「眾多公共設施保留地」恐影響整體發展。

蔡岳儒近期接獲大北港地區民眾陳情，希望公共設施保留地盡速解編或徵收，因此在縣議會質詢縣城鄉發展處長林長造，強調有些人的土地在阿公在世時就被設為公保地，過了3、40年阿公都去世了，政府相關單位卻還沒有設法解編，不僅對土地擁有人不公平，更影響地方發展，這是非常不合理的土地資源利用方式。

蔡岳儒表示，北港鎮目前正在進行第5次都市計畫通盤檢討，距第4次通檢已18年，民眾陳情土地被設定為公共設施保留地，若政府短期內徵收開發，大家可以接受，但綁了數十年不開發，已嚴重侵害其權益，水林、口湖也有很多公保地，盼公所、縣府、內政部都委會盡速徵收開發或解編還地於民。

林長造指出，張麗善縣長上任後就要求進行全縣公共設施用地專案通盤檢討，台西、四湖、麥寮已送內政部；斗六、褒忠、古坑、虎尾縣都委會已通過將送內政部；口湖、水林、二崙、元長、斗南、東勢、崙背加速進行中；口湖、水林與正在通盤檢討的北港一併處理，民眾若有任何意見，隨時可向縣都委會反映討論。

房仲業者分析，北港距嘉義縣太保台積電僅15公里，目前太保、朴子地價飆漲，北港的台積電外溢效應因此愈來愈明顯，連帶周邊的水林、口湖的土地需求都持續增加。另外，日後若雲林褒忠產業園區爭取到台積電進駐，大北港地區恰好在褒忠與太保台積電中間，極具發展潛力，有必要加速進行土地利用規畫。

