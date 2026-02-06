台積電效應發酵 德媒：德勒斯登台灣社群將迎爆發式成長

隨著台積電赴德國設廠，台灣在德國媒體曝光度也跟著增加，德國薩克森邦主流媒體《薩克森報》（Sächsische Zeitung）4日報導指出，隨著台積電在德勒斯登推動首座歐洲晶圓廠建設，台灣在當地的政治、經濟與社會能見度持續提升，不僅帶動台灣僑界規模快速成長，也凸顯台德在民主供應鏈與去風險化戰略上的連結日益緊密。

《薩克森報》(Sächsische Zeitung)4日報導當地台商團體「德勒斯登臺灣商業協會」舉辦「2026年農曆春節聯歡餐會」熱鬧景象，同時也點出，隨著台積電在德勒斯登首座歐洲晶圓廠建設推進，台灣社群在當地規模與能見度持續提升等情形。

廣告 廣告

報導中指出，「德勒斯登臺灣商業協會」2月1日假薩克森傳統餐廳舉辦春節聯歡餐會，由會長蘇怡婷主持，計有商會會員、眷屬及新臺僑移民等約80人齊聚一堂，提前共迎農曆新年，駐德國代表谷瑞生夫婦亦出席同慶。

德勒斯登台灣人年增逾數倍壯大社群

谷瑞生應邀致詞時肯定「德勒斯登臺灣商業協會」致力促進台德經貿合作與民間交流，並在協助台灣企業與僑胞融入當地社會方面，發揮重要橋梁功能。馬年即將來臨，谷瑞生還引用德國諺語「世間快意莫如馬上馳騁」(Das größte Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde)，並送給與會來賓健康密「碼」的養生操及祝福大家平安順遂，馬年一馬當先，馬上成功。

谷瑞生進一步指出，台灣擁有2360萬人口，在多方面展現了去風險化和提高韌性的卓越成果。尤其台灣經濟仍維持高度穩健成長，2025年經濟成長率超過7%，顯示台灣在高度不確定的國際環境中，仍具備強大的產業競爭力與研發能力。另台灣長期面臨來自外部的安全與網路威脅，去年中國軍機侵擾台超過4000架次，台灣每日並須應對多達240萬次的網路攻擊。面對複合式挑戰，台灣持續強化整體社會與產業體系的韌性，並樂於與德國及歐洲夥伴分享相關經驗，深化在科技、安全及社會層面的合作。



德國薩克森邦主流媒體《薩克森報》（Sächsische Zeitung）4日報導「德勒斯登臺灣商業協會」舉辦2026年農曆春節聯歡餐會活動。(駐德代表處提供)

報導亦提及，隨著台積電投資逐步到位，德勒斯登地區的台灣人口近年明顯成長。「德勒斯登臺灣商業協會」創會會長蘇怡婷表示，她初到薩克森時，當地約有200名台灣人，目前已成長至超過400人，顯示產業合作對當地社群結構帶來實質影響。此外，預估今年仍將有約100個台灣家庭遷入德勒斯登地區，待晶圓廠於2027年正式運作，將提供約2000個工作機會，預估可能有多達800名來自台灣的相關專業人員陸續進駐。

經貿之外也助台德民間交流

本次活動亦有多位德國友人出席，包括「德勒斯登工商會」(IHK Dresden)執行長Lukas Rohleder及德勒斯登國際學校校長James Brightman等。Rohleder執行長指出，「德勒斯登工商會」持續與台灣方面就餐飲、住宅及生活機能相關投資進行交流，特別關注未來台灣專業人員在居住、教育及生活便利性方面的需求，期盼促成更多具體合作。Brightman校長也在活動中表示，該校目前尚難以確定2027年後新增學生人數，但校方已啟動校舍擴建，未來最多可容納約150名新生，若人數持續增加，仍需進一步規劃配套措施。

「德勒斯登臺灣商業協會」表示，未來將持續透過經貿、文化及社群活動，深化台德民間交流，協助台灣企業與僑胞在德國穩健發展，並為雙邊長期合作奠定更堅實的社會基礎。