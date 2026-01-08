台積電斥資1.79億美元取得美國廠第二塊地 占地365公頃約半個竹科

台積電斥資1.79億美元取得美國廠第二塊地 。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電(2330)敲定位於美國亞利桑那第二塊建廠用地了！台積電今(8)日公告美國子公司TSMC Arizona斥資逾1.7925億美元(約新台幣逾56.55億元)向亞利桑那州州政府取得新土地，土地面積達3652.651萬平方公尺(約365.2651公頃)，加上第一塊用地的445公頃，台積電位於亞利桑那州的建廠用地相當於新竹科學園區面積之大。

台積電董事長暨總裁魏哲家於上次法說會指出，台積電位於美國亞利桑那子公司即將在目前廠區附近取得第二塊大面積的土地，以因應大量且長期的AI相關需求，公司計畫在亞利桑那州擴展為一獨立的超大晶圓廠(GIGAFAB)聚落。

台積電預計在當地投資1650億美元，除了既有的三座12吋晶圓廠之外，還將投資興建三座晶圓廠、二座先進封裝廠及一座研發中心。

台積電今代美國亞利桑那子公司公告向亞利桑那州州政府取得土地，並於昨經過董事會通過，土地坐落於亞利桑那鳳凰城303高速公路南邊，具體目的或用途供營運與生產使用，土地面積達3652.651平方公尺，總金額1.97億美元，以美元兌新台幣匯率31.55元換算，約為新台幣56.55億元。

