台積電斥資62億元在美買地建廠 鳳凰城市長：特別振奮

針對台積電(TSMC)斥資62.27億元，在亞利桑那州鳳凰城買地建廠，鳳凰城市長Kate Gallego也強調，特別振奮看到台積電(TSMC)在亞利桑那州持續擴大投資。(記者孫唯容攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕北市與美國亞利桑那州鳳凰城今(13)日舉行青少年棒球交流賽。鳳凰城市長Kate Gallego受訪表示，交流賽不僅展現兩市間的深厚情誼。針對台積電(TSMC)斥資62.27億元，在亞利桑那州鳳凰城買地建廠，Kate Gallego也強調，特別振奮看到台積電(TSMC)在亞利桑那州持續擴大投資，進一步深化亞利桑那州與台灣之間原本就緊密的夥伴關係。

鳳凰城市長Kate Gallego表示，鳳凰城很榮幸與台北市締結姊妹市關係滿47週年，雙方持續推動青少年棒球交流，展現深厚情誼，也幫助年輕世代更加了解鳳凰城、台北與台灣之間的關係。

Kate Gallego表示，亞利桑那州以與台灣長達數十年的軍事合作為榮，其中包括為台灣培訓16名飛行員，他們也相當自豪有不少知名台灣企業，在北美的總部設於蜂皇城，星宇航空(STARLUX)也即將開通鳳凰城與台北的直飛航線，誠摯邀請台灣民眾造訪亞利桑那州，無論是欣賞大峽谷與壯麗自然景觀，或探索鳳凰城的高科技產業。

針對台積電(TSMC)在亞利桑那州持續擴大投資，Kate Gallego直言「感到特別振奮」，台積電在上週購置了新的土地，幾乎讓其鳳凰城廠區規模倍增，這項擴建將使先進半導體製造得以在亞利桑那州進行，並進一步深化亞利桑那州與台灣之間原本就緊密的夥伴關係，台積電也加入了眾多來自台灣，涵蓋醫療保健到航太產業的企業，紛紛投資鳳凰城；Kate Gallego也表示，他們也持續擴大向台灣採購的產品。

