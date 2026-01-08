台積電新內鬼陳韋傑完了！同「挖」護國神山被反咬 智財法裁繼續押

陳韋傑。（圖／翁靖祐攝）

台積電2025年爆發內鬼洩密案，先前時任工程師陳力銘勾結內鬼吳秉駿、戈一平竊取2奈米晶片機密後，交付給東京威力公司，目前案件仍由智慧財產及商業法院審理中，3人均處收押狀態。然而，後續陳力銘又透露另名內鬼工程師陳韋傑參與竊密行動，東京威力公司高階主管盧怡尹還涉嫌配合滅證，高檢署於1月5日追加起訴2人，並向東京威力求處2500萬罰金。案件將於今日移審智慧財產及商業法院後，法官裁定陳韋傑續押禁見3個月。

檢方於去年11月10指揮法務部調查局新竹調查站，持法院核發的搜索票執行搜索，並訊問陳姓工程師，並且同日向法院聲請羈押禁見獲准。高檢署表示，陳力銘經提訊後主動坦承犯行，並供出另名陳姓（陳韋傑）工程師，求處7年有期徒刑；而陳姓工程師迄今仍未坦承犯行，態度欠佳，檢方求刑8年8月；盧姓高階主管為圖卸責，刪除本案犯罪證據且否認犯行，求處1年徒刑。

回顧本案，高檢署先前查出陳力銘曾為台積電12廠良率部門工程師，離職後進入台積電的半導體製造設備供應商東京威力科創股份有限公司行銷部門，隨後便於2023年到2024年間，勾結在職的台積電工程師吳秉駿、戈一平提供關鍵技術與營業秘密。

高檢署於去年8月起訴陳力銘、吳秉駿、戈一平，認定3人涉犯營業秘密馬、國安法等罪嫌，分別求處14年、9年、7年，全案目前由智慧財產及商業法院審理中，3人仍在押。高檢署於12月再追加起訴東京威力公司，認其涉犯國安法等罪嫌，並建請罰金1.2億元。

