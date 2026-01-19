台積電新創高！台股雙軋行情猛烈 劍指32K大關

金蛇年擺尾，台股2026年元月行情喜洋洋，台積電與漲價題材股19日攜手大漲，帶領台積電及加權指數盤中及收盤與市值齊創高，推升1月來台股大漲點2,675點，暫居史上單月最大漲點。令市場咋舌的是，上市櫃市值齊創高，合計飆上111.34兆元。

展望1月下旬台股表現，綜合富邦投顧董事長陳奕光以及凱基投顧董事長朱晏民專家看法，台積電財報、展望優異，加上AI產品題材延燒至非AI等多重利多，對台股後市仍樂觀，有望挑戰32,000點之上，惟加權指數與年線乖離率達30％、投信賣超創新高及外資轉賣超，宜提防從1月下旬自營商及丙種資金農曆年前提前結帳出籠，恐有回測30,000點壓力。

台積電19日先蹲後跳，午盤過後最高衝上1,780元大漲40元創高，收1,760元上漲20元，市值達45.64兆元，股價與市值同寫新高；記憶體股力積電、南亞科、旺宏均收漲停，ABF載板三雄-欣興、南電及景碩等齊攻漲停，推升加權指數盤中一度大漲418點來到31,827點，再刷歷史盤中新高，終場上漲230點收31,639點亦寫收盤歷史新高，上市市值達103.42兆元、上櫃創高到7.92兆元，合計上市櫃達111.34兆元全寫歷史新高，另上市櫃股收盤有73檔登漲停，多頭氣勢如虹，也是史上罕見新高。

惟台股創高也引來賣壓，三大法人19日齊賣超共462.18億元，外資轉賣超277.95億元為近八日最多，投信賣超更擴大到史上第一的131.23億元，累計連17日賣超908.85億元，自營商亦轉賣超53.01億元。

代表國家隊的八大公股行庫轉買超43.75億元，為2025年12月18日來最多，上市融資餘額單日大增60.24億元，將融資餘額推高至3,694.16億元，為2007年12月14日來最大水位，今年來短短12個交易日大增260億元，代表散戶接手籌碼。

台積電帶領台股創高，軋空手、軋空頭「雙軋行情」猛烈，未搭上此波多頭特快車的投資人望股興嘆，何時進場布局成關注焦點。

萬寶投顧總監蔡明彰及群益投顧研究部副總裁曾炎裕認為，市場急漲正乖離大面臨獲利賣壓，2月中旬農曆春節長假前，傳統上丙種資金與保守型投資人1月下旬會開始減碼，避免長假時國際股市波動風險，可關注本益比相對較低的個股為加碼重心，其中傳產股具備，非AI概念股股價低於年線後，展開技術面築底，加上關稅優預期，將吸引買盤進場兩大利多，包括重電、電網股等近期出現轉強跡象。（工商時報呂淑美、陳昱光報導）

