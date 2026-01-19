台積電新天價助威 台股收漲230點續創新高31639點

（中央社記者曾仁凱台北19日電）台積電今天盤中最高衝上1780元，再創歷史新天價，搭配記憶體、PCB等族群缺貨漲價效應持續發酵，集中市場指數今天盤中最高衝上31827.39點，終場上漲230.59點，收在31639.29點，盤中與收盤指數雙雙續創歷史新高，成交值新台幣7993億元。

3大權值股漲跌互見，台積電今天早盤股價開低，中場過後翻紅重啟攻勢，終場上漲20元或1.15%，收在1760元；鴻海終場跌5元或2.13%，收在229.5元；台達電跌5元或0.44%，收1120元。

力積電17日宣布將旗下銅鑼廠以18億美元出售予美光，交易預計今年第2季完成，可望挹注處分利益，力積電今天股價跳空漲停攻上62元，一價到底，激勵記憶體族群續強，DRAM廠南亞科攻上漲停板275元，華邦電收盤大漲逾9%，模組廠群聯盤中一度衝破2000元達2025元，終場漲90元達1980元。

PCB漲價題材也持續發酵，玻纖布族群富喬、台玻股價攻上漲停板。ABF載板廠欣興、景碩、南電也都攻上漲停板。

國泰證期顧問處協理蔡明翰分析，台積電今天早盤股價開低，盤中又翻紅拉到平盤上，他認為台積電股價短線漲多後，震盪整理是必要且合理，根據過去經驗，台積電法說會後股價經常會休息一陣子，等待新的利多再重新發動上攻。

蔡明翰指出，從台積電的法說會內容來看，趨勢明確，AI需求動能還是很強。即使台積電休息，AI效應已外溢到更多相關族群，台股多頭格局未變。（編輯：楊凱翔）1150119