台積電新天價1835元 台股早盤漲逾190點創新高

（中央社記者何秀玲台北29日電）聯準會利率不動符合市場預期，美股主要指數29日互有漲跌。台股今天開高，早盤最高來到32996點，上漲192點，創歷史新高，隨後漲勢收斂至約百點。權王台積電早盤上漲15元至1835元，創新天價。

其他權值股方面，鴻海上漲0.5元，為226元；聯發科早盤上漲10元，為1790元；台達電開高走低，於平盤附近震盪。

電子類股指數上漲0.65%、金融類股指數下跌0.33%，代表中小型股票的櫃買指數上漲0.69%。（編輯：楊蘭軒）1150129