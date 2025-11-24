台積電新鄰居！ASML要在亞利桑那開訓練中心 曝「這類美軍」最適合修曝光機

美國總統川普強力推動半導體「美國製造」，而現在不只台灣晶片龍頭台積電赴美設立晶圓廠，荷蘭曝光機大廠艾司摩爾（ASML）也宣布在美國亞利桑那州開設第一座訓練中心，旨在滿足美國本土晶片產業日益增長的人才需求，同時也代表ASML成了台積電在美國的鄰居。

根據《路透》報導指出，這座設施僅距離鳳凰城機場數分鐘的車程，設計目標是每年訓練超過1000名工程師，讓他們具備維修與服務ASML晶片製造設備，也就是曝光機的能力。

ASML執行長福凱特（Christophe Fouquet）表示，「我認為這座中心的開幕時機非常剛好，因為這場半導體熱潮已經在亞利桑那發生，而我想明年我們還會看到德州、接著是愛達荷州，然後還會有更多地方加入。」

ASML副總裁派奇（Clayton Patch）也指出，曝光機系統的複雜程度能比喻為F-35戰機，最理想的服務工程師人選，通常是曾在美國海軍或空軍負責戰機維修的退役軍人，「我們非常喜歡這類候選人，退伍後加入我們非常合適。」



而科技媒體《Wccftech》對此分析，台積電也在亞利桑那州建立晶圓廠，不過隨著美國晶片產業的大規模擴張，本地研發與技術人才成為了美國最根本的缺口，這也是為何台積電最終不得不從台灣等國家尋求人才，而如今，ASML似乎準備填補這個缺口。

報導提到，這座訓練中心將設有14間教室與1座無塵室，工程師可在其中接觸ASML最先進的DUV與EUV設備。儘管訓練對象目前主要為ASML自家的工程師，但這依舊是一項重要里程碑，因為過去工程師都必須前往歐洲或其他地區，才能接受相關設備訓練。

報導表示，ASML在美國的擴張的腳步，與台積電、英特爾等大廠同步進行，最終將擴大ASML在美國市場的影響力。ASML的產品無疑是全球半導體產業的骨幹，雖然已有像Substrate這類的新創公司挑戰者出現，但目前其地位仍無可撼動。

報導也指出，不過這座美國訓練中心，並不會配置最高級的High-NA EUV設備，相關機台目前仍僅限於荷蘭。由於僅有英特爾、三星等少數客戶開始採用High-NA EUV曝光機，此機型目前尚未成為業界主流。

