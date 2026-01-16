台積電新一季股利6元 維持56%毛利率秘訣曝

財經中心／廖珪如報導

台積電加強跨製程技術的產能優化，包括在7奈米、5奈米和3奈米製程技術之間提供靈活的產能支援，以支持我們的獲利能力，意即優化這些奈米製程，讓它們高效能運用。圖為董事長魏哲家。（圖／台積電提供）

台積（2330）2026年1月15日舉行的Q4法說會上指出，與2025年第三季相比，台積公司第四季的毛利率增加了280個基點（basis points）至62.3%，主要原因來自成本優化措施、較有利的外匯匯率，以及較高的整體產能利用率。與我們對 2025 年第四季的業績展望相比，台積公司在本季的實際毛利率比我們在三個月前所提供的預測高標超出了130個基點，主要原因為我們在成本優化措施方面取得了優於預期的成果。此外，第四季的實際匯率為1 美元兌新台幣31.01 元，而我們的預測為1美元兌新台幣30.6元。

廣告 廣告

展望 2026 年獲利動能：跨製程彈性支援與 3 奈米利潤率攀升

台積公司對2026年第一季的毛利率展望將增加 170 個基點至中位數64%，主要原因在於持續的成本優化措施，包含生產效率提升，以及更高的整體產能利用率，然而此影響將有部分持續被來自海外晶圓廠的利潤稀釋所抵消。一方面，我們預期整體產能利用率在2026年將適度增加，3奈米製程的毛利率預計在今年某個時間點會超越公司的平均值，我們會繼續努力以贏得我們的價值。此外，台積公司正憑藉我們的卓越製造來驅動更好的晶圓廠生產效率，進而擴大產量，我們也正在加強跨製程技術的產能優化，包括在7奈米、5奈米和3奈米製程技術之間提供靈活的產能支援，以支持我們的獲利能力。

海外擴張與 2 奈米量產：未來數年利潤稀釋影響評估

另一方面，隨著我們的海外拓展規模持續成長，我們仍維持先前的預測，由於海外晶圓廠量產所致的毛利率稀釋在接下來數年的初期影響約為 2~3%，到了後期則擴大為3~4%。此外，我們的2奈米技術開始量產，並將於今年第二季開始稀釋我們的毛利率，我們預期在2026 年全年將稀釋毛利率 2~3%。最後，我們無法控制外匯匯率，但這可能會是2026年的另一個影響因素。

資本密集產業的挑戰：先進製程成本劇增與未來三年資本支出展望

長期獲利能力 作為晶圓製造服務提供者，我們最大的責任是支持客戶的成長，我們始終將他們視為夥伴。話雖如此，我們的業務性質是非常資本密集的。僅僅在過去五年，我們的資本支出總計達到1,670億美元，而我們的研發投資總計達300億美元。因此，對台積公司而言，獲得可持續且健康的報酬至關重要，因為我們持續投資於先進製程、特殊製程及先進封裝技術以支持客戶的成長。

如今，由於先進製程的成本不斷上升，我們面臨著日益增加的製造成本挑戰。舉例而言，設備工具的成本變得更加昂貴，製程複雜性也在增加。因此，建造每月產能達1,000 片晶圓的N2製程所需之資本支出，顯著高於每月產能達1,000 片晶圓的N3製程。而 A14製程的每千片晶圓資本支出將會更高。我們還面臨來自全球製造足跡拓展、針對特殊製程技術的新投資，以及通貨膨脹成本等的額外成本挑戰。所有這些因素都導致資本支出增加。因此，我們的資本支出總額在過去三年達到了1,010億美元，但預計在未來三年還會顯著增加。

長期獲利目標與策略：維持 56% 以上毛利率與股利穩定成長承諾

我們繼續與客戶密切合作以規劃我們的產能，同時堅守紀律，以確保在市場週期中保持整體健康的產能利用率。我們的定價策略將維持策略導向，而非以機會導向，以實現我們的價值。我們將與供應商共同努力以推動更好的成本改善，我們還將利用我們的卓越製造以提升晶片產量，並在晶圓廠營運中推動跨節點的產能優化，藉此支持我們的獲利能力。

藉由採取這些行動，我們相信長期毛利率在市場週期中達56%以上是可實現的，我們可以在市場週期中實現高段二十位數（high-twenties）百分比的股東權益報酬率 (ROE)。只要我們能實現可持續且健康的報酬，即便我們為客戶承擔了更大的資本支出投資負擔，我們仍能繼續投資於技術和產能以支持他們的成長，同時為我們的股東帶來長期的獲利增加。我們也將繼續致力於在年度和季度的基礎上，實現可持續且穩定成長的每股現金股利。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

台美關稅15% 商總肯定最優惠盟國待遇

台美關稅15％ 經濟部460億補助仍能領

工商協進會肯定關稅15% 建言投資回流與配套並進

