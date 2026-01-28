台積電早盤氣勢如虹！寫新天價1805元 台股早盤漲逾300點續創史高

台股權王台積電週三早盤漲了25元，寫新天價1805元。路透社



美股週二漲跌互見，道指挫逾400點，那指則上揚逾200點，台積電ADR漲了1.69%。台股今日（1/28）開高，在台積電、鴻海等主要權值股帶動下，開盤不久即勁揚逾300點，最高漲至32706.72點，續創新高；隨後漲勢收斂，漲點縮小至300點以下。台積電早盤漲了25元，寫新天價1805元。

聯合健康、通用等企業財報表現各異，美股4大指數漲跌互見。道瓊工業指數下跌408.99點，以49003.41點作收，跌幅0.83%。標普500指數小升28.37點，收在6978.6點創新高，漲幅0.41%。那斯達克指數上揚215.74點，以23817.10點作收，漲幅0.91%。費城半導體指數勁揚190.14點，收在8117.18點，漲幅2.4%。

台積電ADR週二漲了1.69%，以338.34美元作收。權王台積電早盤氣勢如虹，開盤跳空漲至1790元，多方持續加碼，股價衝至1805元，改寫新天價，且首度越過1800元關卡。公司市值升至46.55兆元。

主要權值股漲跌互見，日月光投控、聯電漲逾2%，鴻海小漲。但台達電、富邦金、國泰金、中信金、緯穎小挫；聯發科、中華電於平盤震盪。

記憶體族群目前全數出關，早盤股價勁揚。旺宏昨召開法說會，去年第四季及全年虧損收斂，因應Flash供應短缺，將投入220億元擴產，預計月產能提升5成。旺宏股價今攻漲停，來到83.8元。華邦電也攀至漲跌價，但隨後漲勢縮小至8.5%左右。力積電漲逾7%，南亞科、鈺創、威剛漲近半根，群聯、十銓、廣穎、創見股價皆上揚。

