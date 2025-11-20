台積電早知老將羅唯仁動向？傳帶機密投靠英特爾未出手有貓膩

業界傳羅唯仁帶2奈米機密跳槽英特爾，並已建立英特爾新信箱。圖／總統府提供

近期半導體業界瘋傳台積電副總經理羅唯仁今年7月退休後，竊取包括2奈米以下先進製程資料回鍋英特爾，不過外界質疑，台積電遲遲未發聲明或是提告，英特爾也未公布羅唯仁任職一事，若竊取一事屬實，相較先前工程師2奈米洩密事件處置方式天差地別，質疑另有隱情。

羅唯仁傳帶2奈米機密跳槽！台積電未證實遭疑有貓膩

台積電退休副總經理羅唯仁遭傳竊取包括2奈米以下先進製程資料，跳槽至競爭對手英特爾，市場人士質疑，台積電至今都沒有發布任何聲明或是提告，若羅帶槍投靠英特爾為實，相較先前工程師2奈米洩密方式，難道另有隱情?

羅唯仁經歷台積電內部營運及研發2大核心，過去擔任營運組織副總經理，2006年至2009年間擔任研發副總經理，後升任先進技術事業及營運組織製造技術副總經理，同時創立了7×24研發中心，更領導團隊獲得超過1,500項專利，對台積電來說是相當重要貢獻。

台積電早知羅唯仁動向？禮遇給好給滿

不過羅唯仁在加入台積電之前，於英特爾擔任先進技術發展協理及CTM廠廠長，業界盛傳早在羅唯仁退休前，台積電就猜測可能回鍋英特爾，因此給予各項禮遇，包括員工權利新股發放達到11.68萬股，成僅次於董事長暨總裁魏哲家41.23萬股的高層，價值超過新台幣1.04億元；另外羅唯仁9月退休後與台積電執行副總暨共同營運長米玉傑接下工研院院士的頭銜。

業界質疑台積電未出面澄清、提告羅唯仁有隱情。謝承學攝

公司內部猜測，羅唯仁認為台積電有所虧待，才會選擇回到英特爾，且退休前為研發部門最高主管，若進一步發展沒有如願，只能選擇退休，選擇讓台積電失去一些東西；目前業界還傳出，英特爾內部已經有羅唯仁新註冊的信箱。

台積電未提告！台灣高等檢察署分「他案」調查

針對羅唯仁帶走機密回鍋一事，經濟部部長龔明鑫18日出席活動時表示已派員了解實際狀況，但還是要由台積電親自對外說明；台灣高等檢察署同日則表示，因台積電尚未提告，事實不明，目前以「他案」蒐證，若台積電提告並確認為2奈米相關機密，不排除比照先前台積電工程師竊取國家核心關鍵技術之《國安法》方向偵辦。



